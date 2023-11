Buttafuoco nuovo presidente della Biennale, c'è l'ok del Parlamento

Il Parlamento ha dato il via libera alla nomina di Pietrangelo Buttafuoco alla presidenza della Biennale di Venezia: dopo il parere favorevole della commissione Cultura della Camera, oggi è arrivato l'ok anche dalla commissione del Senato. Si è così ultimato l'iter avviato dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che sulla proposta di nomina aveva chiesto il parere delle due Camere.

In entrambi i rami del Parlamento, il Pd ha espresso voto contrario, non tanto per la persona, ma per «le forme e i modi in cui questa nomina è avvenuta, che confermano una logica di occupazione delle istituzioni culturali da parte della destra», hanno spiegato dalla direzione del partito. La scelta del successore di Roberto Cicutto era stata invece accolta con soddisfazione dal centrodestra: «È stato infranto un altro tetto di cristallo - aveva commentato Raffaele Speranzon, senatore mestrino di Fratelli d'Italia», che dando la notizia dell'avvenuta nomina aveva a sua volta sostenuto che «la Fondazione La Biennale è stata considerata dalla sinistra un feudo in cui collocare amici e accoliti».

L'attuale presidente della Biennale, Roberto Cicutto, resterà in carica fino al termine naturale del mandato quadriennale, nel marzo 2024, per garantire la necessaria continuità istituzionale e un graduale e ordinato passaggio di consegne.