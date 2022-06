Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Fino al 15 giugno 2022 è possibile iscriversi al concorso OLIO IN TUTTI I SENSI indetto da Italian Design Weeks. Dalle oliere agli utensili per l’utilizzo o il consumo delle olive, dai video promozionali alle illustrazioni e ai packaging delle bottiglie o dei prodotti per il benessere a base di olio, c’è molto da fare per portare il design in questo settore.

La coltivazione dell’ulivo e la produzione dell’olio sono storicamente diffusi in tutto il territorio italiano. L’olio di oliva è un prodotto collegato alla memoria della civiltà contadina e associato ad un’esaltazione di sensazioni, visive, olfattive, uditive e perfino cromatiche che ci riportano il profumo, il gusto, il clima delle regioni di produzione. Visite a oleifici e uliveti oggi sono inserite negli itinerari turistici di tutt'Italia. Italian Design Weeks, la rete che unisce Palermo, Matera, Ancona, Firenze, Varese, Venezia, Udine, bandisce un concorso per la progettazione di “oggetti d’uso legati al mondo dell’olio” e per illustrazioni, grafica e multimedia di “storytelling sul mondo dell’olio” legati al territorio italiano. Obiettivo: unire la conoscenza del mondo dell’olio e dei suoi derivati al design.

Possono partecipare, con diverse modalità, sia studenti che professionisti, con progetti editi o inediti, riferendosi alle due categorie proposte: casa e cucina; grafica e multimedia.Una giuria di esperti conferirà un premio al vincitore della categoria professionisti e uno alla categoria studenti, oltre a scegliere i progetti da realizzare e da includere nella mostra nazionale itinerante nelle varie città appartenenti alla rete IDW. pdf scaricabile dal sito: https://www.italiandesignweeks.eu/images/Progetti/Concorso-mond_olio22.pdf