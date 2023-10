Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Oltre il mito, sguardi di donne - Una Mostra che celebra la forza femminile a Venezia.

Il mondo antico incontra la contemporaneità in una mostra straordinaria che esplora il potere delle donne nelle leggende mitologiche e la loro rilevanza nel mondo di oggi. Oltre il mito, sguardi di donne è una mostra fotografica basata su un Progetto che accoglie l'eredità delle grandi figure femminili della mitologia greca e della mitologia più arcaica, riscoprendone l'importanza in un'epoca segnata da sfide e cambiamenti sociali. Mitologie, che con le loro storie epiche e divinità, hanno plasmato la cultura umana attraverso i secoli. Da eroine tragiche come Antigone e Medea a dee primordiali legate alla natura, le radici delle figure mitologiche risalgono a una sacralità femminile antica che ha influenzato le rappresentazioni successive. Letteratura, teatro, cinema, musica e arti figurative hanno tratto ispirazione da queste storie millenarie, esplorando temi come la passione, il dovere, la scelta e il destino. Le protagoniste delle leggende mitologiche, come le sacerdotesse, le Sibille, e le eroine mitiche, erano in relazione con il divino e portavano con sé conoscenze e valori del genere femminile. Maghe, ninfe e sirene incarnavano la sacralità e la persistenza nei luoghi attraversati dagli eroi. Nel XX secolo, il pensiero femminile ha esaminato e reinterpretato le storie mitologiche e le loro protagoniste, sfidando le narrazioni ufficiali. Scrittrici e filosofe come Virginia Woolf, Adriana Cavarero, Maria Zambrano, Christa Wolf, Marguerite Yourcenar e altre hanno dato vita a nuove visioni e prospettive delle figure mitologiche, rendendole attuali nelle sfide contemporanee. L'allestimento coinvolge tutte le pareti del “Laguna Libre, Eco Osteria & Cultura”, oltre 500 mq di superficie, sia con fotografie stampate su vari supporti e in diversi formati, sia con proiezioni . L'esposizione sarà fruibile durante gli orari di apertura del ristorante, dal 15 ottobre fino alla fine di gennaio 2024. Curata da Annalisa Ceolin, Maria Letizia Gabriele e Marina Luzzoli, con la consulenza di Maria Teresa Sega, Storica e Presidente dell’Associazione Resistenze, la mostra raccoglie le ricerche e gli approfondimenti di 11 importanti fotografe del “Libero collettivo di fotografe”, ognuna delle quali si interroga su figure femminili mitologiche, esprimendo attraverso le immagini la necessità di creare una realtà antitetica alla deriva, sempre più violenta e prevaricatrice, del mondo di oggi. Il materiale mitico, per la sua duttilità e la sua potenza simbolica si presta a differenti letture e percorsi interpretativi che ogni autrice sviluppa liberamente, utilizzando modalità e tecniche espressive personali, dall’approccio simbolico, concettuale, espressionista, a quello antropologico e alla ricerca e indagine fotografica. "Dedichiamo questa mostra a tutte le donne che hanno lottato e continuano a lottare per i loro diritti, ribellandosi ai soprusi di società sempre più violente", afferma il Collettivo di artiste che hanno aderito a questo progetto.

Espongono : Annalisa Ceolin, Roberta Ceolin, Francesca Della Toffola, Nadia Frasson, Maria Letizia Gabriele, Mirella La Rosa, Roberta Lotto, Marina Luzzoli, Maria Cristina Marzola, Santina Ricupero, Anna Zemella. "Oltre il mito, sguardi di donne" è un'occasione unica per immergersi nell'arte e nella cultura che celebrano la forza e la resilienza delle donne attraverso i secoli, portando con sé un messaggio di speranza e cambiamento per il futuro.

DOVE: LAGUNA LIBRE Eco Osteria & Cultura: Fondamenta di Cannaregio 969, 30121 Venezia

VERNISSAGE DELLA MOSTRA E CENACOLO CON LE FOTOGRAFE: Domenica 15 ottobre Visita alla Mostra dalle 18.00 alle 20.00 (partecipazione libera). Dalle 20.30 alle 22.00, “Cenacolo con le fotografe”, cena conviviale con musica, poesia, interventi e riflessioni (su prenotazione).

ORARI: La mostra è fruibile con accesso libero da domenica 15 ottobre alle 18.00 fino a fine gennaio 2024, durante gli orari di apertura del ristorante Per ulteriori informazioni e orari www.lagunalibre.it Contatto per la stampa 0412440031 (telefono e whatsapp)