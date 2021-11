L’associazione “Oltreconfin” apre una nuova bottega di comunità a Marghera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Oltreconfin è una rete di persone che comprende un’associazione e una moltitudine di aziende agricole situate tra Venezia e Treviso, con il sogno di un futuro migliore, insieme producono verdure, legumi, trasformati, pane e dolci con metodi biologici. Il progetto è ambizioso: creare un centro polivalente nella città di Marghera, nonché un luogo aperto alla cittadinanza dove organizzare incontri, laboratori e attività di co-progettazione per favorire cambiamento nel territorio.

L'idea è dare vita ad un negozio-emporio di prodotti del distretto, ma non solo: si aggiunge anche l'idea di creare un centro di confezionamento con distribuzione in bicicletta e a remi, servizio attivo già da 10 anni nella città di Venezia. Lo scopo è donare alla comunità uno spazio comune per favorire diversi modi di aggregazione e incontro tra le persone, proponendo un nuovo modello, una cultura rinnovata a partire dalla coltivazione locale del cibo, passando per l’artigianato e l’educazione.

Per aprire la bottega Oltreconfin ha lanciato una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation, per far fronte a spese burocratiche e amministrative, ad affitti e utenze, e la diffusione dei materiali informativi per favorire la comprensione del progetto. Tutti coloro che decideranno di sostenere l’iniziativa riceveranno delle ricompense in base alla cifra donata.

Oltreconfin dà appuntamento alla giornata di inaugurazione della bottega venerdì 26 novembre alle ore 18.00 in Via Rizzardi 60 a Marghera. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/contadini-uniti-la-bottega-per-la-citta/