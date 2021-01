Opere d'arte esposte nelle vetrine dei negozi sfitti: l'iniziativa per rigenerare Venezia | VIDEO

Dal manifesto dell'iniziativa: «Partendo dalla generosa disponibilità delle vetrine di Michela Camuffo e Germana Tiozzo, all’anagrafico 2799 di San Polo, Gualtiero Dall’Osto e Giovanni Pulze lanciano un appello ad altri artisti e proprietari e, nel frattempo, attraverso le opere esposte, questi spazi diventeranno luoghi di stimolo, di domande e anche di provocazione verso le troppe coscienze anestetizzate del nostro tempo. Si dice che la bellezza salverà il mondo, ma chi salverà la bellezza e chi la crea? Non si tratta di un’operazione commerciale, né di sfavillanti vetrine, perché tutto l’evento si compie a luci spente ma che, nel silenzio in cui si manifesta questo terremoto economico che investe tutto il paese e l’intero pianeta, vuole far sentire almeno un urlo muto da parte di chi non si arrende sistematicamente alla fine di una città che deve ora, purtroppo, riconquistarsi a fatica il ruolo guida di patrimonio dell’umanità».