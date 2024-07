Esplode l'estate: anche a Venezia è ondata di calore

È arriva l'ondata di calore anche a Venezia, con temperature schizzate verso i 35 gradi, con picchi di disagio intenso nelle ore più calde della giornata. La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal centro meteorologico di Teolo dell'Arpav, ha comunicato che oggi si verificheranno le condizioni di caldo e umidità tipiche dell'ondata di calore.

Il Comune di Venezia, in collaborazione con l'Ulss 3, ha predisposto un piano che consiste in una serie di azioni e interventi, tra cui: la diffusione massiva di opuscoli informativi sui comportamenti da seguire per difendersi dal caldo, distribuiti nel territorio; l'assistenza telefonica per consigliare i cittadini, anziani e non, su come difendersi dai rischi delle ondate di calore e fornire indicazioni sui servizi dedicati presenti nel territorio (numero dedicato Comune di Venezia 041 5351904 da lunedì a venerdì 7.30-17.30 - Numero Verde Regionale: 800 535 535 attivo 24h/24); potenziamento straordinario dei servizi sanitari e assistenziali normalmente già a disposizione della cittadinanza.

Come difendersi dalle ondate di calore

In questi giorni di disagio intenso, ecco i suggerimenti per difendersi dalle ondate di calore:

cercare di trascorrere almeno tre ore al giorno in un luogo climatizzato

bere frequentemente e in abbondanza: circa due litri al giorno anche in assenza di sete

controllare le urine: se sono scure bere di più

chiudere le imposte qualora siano esposte al sole

tenere chiuse le finestre per tutto il tempo in cui la temperatura esterna è più alta di quella interna all’abitazione

aprire le finestre al mattino presto, la sera tardi e, se possibile (occhio ai malintenzionati), durante la notte per far entrare aria fresca

dormire e soggiornare nelle stanze più fresche

in generale preferire cibi ricchi d’acqua: frutta (angurie, meloni, ecc.) e verdure crude (insalata, cetrioli, ecc.). Chiedere al medico di fiducia una dieta adatta

evitare di bere alcolici e bevande ad elevato contenuto di caffeina. Diluire con acqua fresca le bevande troppo zuccherate

nel corso della giornata fare regolarmente docce o bagni freschi senza asciugarsi e bagnare spesso viso, braccia, polsi e mani con acqua fresca

cercare di uscire al mattino presto o la sera, evitando quindi le ore più calde (dalle 11 alle 18);

indossare vestiti leggeri e in tessuti naturali come cotone o lino, meglio se di colore chiaro e un cappello

evitare attività esterne faticose nelle ore più calde.

Cosa fare in caso di "patologia da calore"

Nel caso di un malore o in presenza di gravi sintomi, tali da mettere in pericolo la persona, telefonare immediatamente all'emergenza medica 118. Nei casi più lievi (attenzione a non sottovalutare) rivolgersi comunque immediatamente al proprio medico: è lui che meglio conosce la situazione sanitaria di ogni componente della famiglia ed è in grado di individuare la sintomatologia esposta e di conoscere in modo esatto le corrette procedure da mettere in atto. Durante le ore notturne oppure in caso di assenza del medico di famiglia ricorrere al servizio di guardia medica o al pronto soccorso più vicino.