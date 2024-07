Ondata di calore: picchi fino a 35 gradi nel veneziano fino a giovedì

Da oggi fino almeno a giovedì è allerta per l'ondata di calore che investirà buona parte del Veneto.

A Venezia le temperature, che già oggi hanno raggiunto i 32 gradi, potranno raggiungere i 34 o 35, nelle ore più calde del giorno, tra domani e giovedì.

I consigli della protezione civile (passare tempo in luoghi climatizzati, bere acqua, bagnarsi spesso, evitare le ore più calde del giorno) sono raccolti qui. Le temperature dovrebbero rimanere sostenute, in assenza di precipitazioni, fino alla fine della settimana, poi, secondo 3B meteo, seguirà un weekend di temporali. Caldo atteso anche per la prossima settimana.

Si ricorda che negli ambienti di lavoro, quando le temperature si avvicinano ai 35 gradi, scattano protocolli specifici e cassa integrazione.