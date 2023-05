Onelife Rally e Gioielli Leonardo uniscono le forze a Venezia per beneficenza | VIDEO

L’evento automobilistico di lusso Onelife Rally e Gioielli Leonardo, nella boutique mestrina di via Rosa 15, hanno annunciato venerdì 5 maggio la loro partnership per il lancio di un nuovo orologio Tag Heuer. La partnership ha lo scopo di sostenere le organizzazioni di beneficenza con cui Onelife Rally collabora, oltre a fornire un'opportunità unica per i collezionisti e gli appassionati di orologi di investire in un pezzo di storia senza tempo.

L'orologio, customizzato da Gioielli Leonardo per Onelife Rally in edizione limitata, è disponibile in solo 30 pezzi ed è stato progettato per riflettere la passione per le auto condivisa dai due brand, nonché per esibire l'ingegneria di precisione e il design artistico per cui Tag Heuer è noto. L'intero importo raccolto attraverso un'asta unica all'evento OneLife Rally 2023 - Rome to Romania sarà devoluto alle organizzazioni di beneficenza con cui Onelife Rally collabora: coloro che doneranno almeno 10 euro durante l'emozionante avventura rally potranno anche partecipare a un giveaway per vincere l'orologio in edizione limitata Onelife Rally x Tag Heuer.

A giugno Onelife Rally e Gioielli Leonardo ospiteranno inoltre un esclusivo evento dimostrativo al Lido di Venezia, offrendo un'opportunità unica agli appassionati di auto e orologi di provare il brivido delle supercar e il design raffinato dell'orologio in edizione limitata.