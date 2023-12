Una serata conviviale per aiutare i giovani malati oncologici

Domenica sera, la famiglia Toniolo ha organizzato una serata conviviale presso l'Hotel Elite di Mestre per sostenere l'associazione onlus "Sogni", che da anni si impegna per rendere possibile la realizzazione dei sogni di bambini e ragazzi malati oncologici. Alla serata erano presenti la presidente del consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e il vice sindaco, Andrea Tomaello.

«L'associazione si prende totalmente in carico la copertura dei costi necessari alla realizzazione del sogno perché quel "solo giorno" può essere la linfa per affrontarne tanti altri meno spensierati. Infatti, il nostro aiuto non è destinato solo ai nostri piccoli grandi guerrieri: un sogno realizzato dona gioia e forza all’intera famiglia». Per chi volesse aiutare i bambini a Natale, in questa pagina è possibile trovare le modalità per donare.