La biblioteca di Favaro Veneto raddoppia gli orari e rimane aperta anche il sabato

Dal 7 gennaio 2022 la Biblioteca di Favaro Veneto amplia i suoi orari di apertura da 30 a 60 ore a settimana, garantendo il servizio al pubblico anche il sabato.

Informazioni

L'orario di apertura sarà continuativo dalle 9 alle 19 andando incontro alle esigenze dei cittadini che potranno usufruire per tutta la giornata di postazioni studio e dei tanti servizi offerti dalla Rete delle biblioteche comunali. «E’ un altro importante passo sul percorso di profondo rinnovamento ed efficientamento delle biblioteche comunali iniziato oramai quasi sette anni fa con la prima amministrazione Brugnaro - afferma l’assessore alla Coesione Sociale, Simone Venturini - La biblioteca di Favaro è uno dei poli di riferimento territoriale della città e come tale meritava di essere riconosciuta adeguando i servizi e gli orari di apertura agli standard delle altre strutture paritarie, come ad esempio Lido e Marghera. La Rete biblioteche sta oramai assumendo una connotazione moderna e con servizi idonei a rispondere alle esigenze del pubblico che richiede sempre più flessibilità, tecnologia e servizi di accoglienza efficienti e smart».

Altre novità

Soddisfazione arriva anche da Marco Bellato, presidente della Municipalità di Favaro Veneto che commenta: «E’ un servizio che cerca di incontrare maggiormente le necessità dei nostri concittadini che ne usufruiscono, anche quotidianamente, ricordando quanto sia importante la nostra biblioteca come punto di riferimento per tutti noi, da molti anni. Di questo ringrazio il sindaco Brugnaro e l'assessore Venturini per aver saputo leggere i tempi, offrendo una modernizzazione e un efficientamento del servizio». I bibliotecari saranno disponibili per iscrizioni, consigli di lettura, prestiti di libri e ricerche di libri in altre biblioteche. Con il nuovo anno arriveranno anche tante proposte e attività di animazione alla lettura. Dopo la Biblioteca del Centro Donna che ha esteso i suoi orari dal mese di novembre, quella di Favaro rappresenta una nuova occasione per rilanciare il servizio bibliotecario cittadino come punto di riferimento culturale al servizio delle persone.