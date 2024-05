Entra in vigore l'orario estivo Actv: come cambiano le corse

A partire da sabato 25 maggio entreranno in vigore gli orari estivi dei mezzi Actv. Le modifiche sono state introdotte ponendo attenzione «all'accessibilità delle spiagge - spiega l'assessore al bilancio e alle partecipate di Venezia, Michele Zuin - che vedranno dal terminal di Santa Maria Elisabetta al Lido una partenza ogni 150 secondi nei momenti di picco. Importante lo sforzo anche sull’altro terminal del Lido, quello di San Nicolò».

«Continuerà anche la sperimentazione della gestione a terra delle attese e dei varchi priority nei terminal di afflusso, in particolare da e verso le isole - dichiara il direttore generale del gruppo AVM, Giovanni Seno -. I prossimi anni saranno di grande importanza per il corposo piano investimenti. Abbiamo già presentato i primi cinque vaporetti della flotta ed entro la fine dell’anno avremo nuove unità. Sempre entro l’anno dovranno arrivare i 44 autobus elettrici acquistati con fondi Pnrr che si vanno a sommare ai 30 già presenti al Lido e Pellestrina. Nelle prossime settimane introdurremo altre novità, come la vendita a bordo dei titoli di viaggio che passerà a una modalità full cashless (solo Pos/carte di credito), nonché l’inserimento del nuovo sistema di pagamento tramite carte bancarie (Emv), dopo una fase di test relativa al funzionamento delle nuove validatrici».

Gli orari estivi di Actv

Linea 2 - servizio prolungato fino a Lido Santa Maria Elisabetta via Canal Grande con corse ogni 12 minuti da P.le Roma “F” dalle ore 08:06 alle 19:42 e da Lido SME “E” dalle ore 09:00 alle 20:36. Viene inoltre prolungato il collegamento serale via Canal Grande tra Rialto e San Marco, con corse da Rialto “D” ogni 12 minuti dalle ore 20:10 alle ore 20:58 e ogni 20 minuti dalle ore 21:09 alle ore 23:09 e corse da San Marco Giardinetti “A” alle ore 21:07 e ogni 20 minuti dalle ore 21:18 alle ore 23:18

Linea 2/ - attivata la corsa delle ore 09:01 da P.le Roma “F” per Ferrovia - Rialto, sospese invece le corse delle ore 08:56 e 09:08 da Rialto per Ferrovia - P.le Roma

Linea 7 - vengono effettuate tutti i giorni anche le corse delle ore 12:31 e 12:51 da San Zaccaria “D” per Murano

Linea 8 - riattivata tutti i giorni con corse in partenza da San Basilio per Sacca Fisola - Giudecca - Giardini - Lido SME - Lido San Nicolò corse dalle ore 08:16 alle ore 10:46 ai minuti 16 e 46, da Lido San Nicolò per Lido SME - Giardini - Giudecca - Sacca Fisola - San Basilio corse dalle ore 17:09 alle ore 19:39 ai minuti 09 e 39

Linea 9 - riattivata tutti i giorni con corse in partenza da Burano “A” per Torcello dalle ore 09:30 alle ore 17:45 ai minuti 00-15-30-45 e da Torcello per Burano corse dalle ore 09:40 alle ore 17:55 ai minuti 10-25-40-55

Linea 11 - dalla notte tra sabato 25 e domenica 26 maggio 2024, le corse delle ore 00:45 da Chioggia per Pellestrina e delle ore 01:10 da Pellestrina per Chioggia vengono effettuate tutti i giorni

Linea 12 - modificati gli orari di transito delle corse in partenza da F.te Nove dalle ore 09:10 alle ore 17:50 e da Treporti dalle ore 09.10 alle ore 18:44 (non ferma a Torcello nelle fasce orario di validità della linea 9)

Linea 14 - effettuata la fermata aggiuntiva di Lido San Nicolò in occasione delle corse in partenza da S. Zaccaria “A” alle ore 08.45, 09:45 e 10:45 e in partenza da Punta Sabbioni alle ore 16:30, 17:30 e 18:30

Linea 17 - riattivata tutti i giorni la corsa da Lido San Nicolò per Tronchetto alle ore 00:50, sospesa invece la corsa delle ore 00:20

Linea 18 - riattivata tutti i giorni con corse da Murano Navagero per Lido dalle ore 08:47 alle ore 13:47 ai minuti 47 e alle ore 17:11, 18:11 e 19:11; da Lido SME “E” per Murano dalle ore 09:18 alle ore 13:18 ai minuti 18 e dalle ore 16:50 alle ore 19:50 ai minuti 50; da Lido San Nicolò per Murano corse dalle ore 09:24 alle ore 13:24 ai minuti 24 e dalle ore 16:44 alle ore 19.44 ai minuti 44. Riattivato inoltre il collegamento tra Lido San Nicolò e Sant’Erasmo Forte Massimiliano con corse da Lido San Nicolò alle ore 09:20, 12:20 e 18:20 e da Sant’Erasmo Forte Massimiliano per Lido San Nicolò alle ore 09:35, 12:35 e 18:35