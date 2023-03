Orari Actv come nel 2019: per le spiagge una corsa ogni minuto e mezzo

Actv ripristina l'orario estivo in linea con quello pre pandemico del 2019. Tra i potenziamenti previsti, saranno riattivate le linee balneari 8 e 18, e la linea 2 proseguirà da San Marco verso il Lido: per le spiagge ci sarà una corsa ogni minuto e mezzo. Le nuove tabelle orarie entreranno in vigore a partire da sabato 1 aprile.

«Ripartiamo da dove l’acqua alta e la pandemia ci hanno costretto a fermarci - ha commentato l'assessore alle Partecipate, Michele Zuin -, in primavera riproponiamo gli orari 2019 con un minimo di flessibilità che questi ultimi anni ci hanno insegnato essere così importante per la gestione del servizio». Per l’estate, quindi, la linea 2 torna a collegare il Lido; alle corse balneari delle linee 1/, 8 e 18, si affiancano le corse di rinforzo sul versante nord di linea 5.1/5.2 tra Sant’Alvise e Lido.

Riprende anche il collegamento diretto con Torcello e quello tra San Marco e Murano. «Confermiamo l’ultima corsa di ferry linea 17 da Lido San Nicolò per Tronchetto delle ore 00:55 per i clienti che vorranno fermarsi in Isola anche a cena - ha aggiunto Zuin -. Potenziamo i varchi priority voluti dalla giunta e confermiamo il servizio sperimentale di gestione a terra che nel 2022 ha dato risultati importanti e grande apprezzamento da parte dei cittadini».

Ci saranno novità anche per gli accessi priority: la rete viene potenziata con il nuovo varco di San Marco - San Zaccaria A (linee 14 e 15 per Lido SME/P.ta Sabbioni), che si aggiunge ai varchi già attivi presso Piazzale Roma D, E e F, Ferrovia A/B, Rialto C, Lido SME A e B, Burano e Punta Sabbioni.

Da venerdì 31 marzo riprende anche il progetto sperimentale di gestione a terra degli accessi prioritari, potenziato rispetto alla stagione estiva 2022, con presidio presso Piazzale Roma B (con l’avvio della stagione estiva), Ferrovia D (linee per Murano), F.te Nove A, Murano Colonna, Murano Faro, P.ta Sabbioni, Pellestrina Cimitero e Chioggia Vigo.

«Il percorso che abbiamo davanti è ancora lungo - ha spiegato il direttore generale di Avm, Giovanni Seno -, ma affrontiamo l’avvio del nuovo affidamento in house da parte del Comune di Venezia e della Città metropolitana con spirito positivo, consapevoli della bontà delle pur difficili decisioni prese e delle linee di sviluppo future tracciate».