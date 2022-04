Aperture straordinarie ai Musei civici in onore di San Marco

I Musei Civici di Venezia accolgono i visitatori con l'apertura di tutte le sedi lunedì 25 aprile in onore del patrono San Marco, per consentire l'ingresso anche di quelli che normalmente sono chiusi al pubblico il lunedì. Aperti quindi eccezionalmente la Galleria internazionale d’Arte moderna di Ca’ Pesaro (dalle 10 alle 17) , il Museo di palazzo Mocenigo centro studi di storia del tessuto, del costume e del profumo (dalle 10 alle 17), il Museo di storia naturale di Venezia Giancarlo Ligabue (dalle 10 alle 17) e il Museo del merletto di Burano (dalle 10 alle 16).

Una giornata quella del 25 aprile che, oltre alla ricca offerta culturale ed espositiva presente in tutte le sedi del circuito museale civico, vedrà protagonista, nel pomeriggio, palazzo Ducale con le “eccellenze veneziane metropolitane” alle quali verrà consegnato un riconoscimento simbolico per il prestigio che hanno saputo portare alla città con opere concrete nelle scienze, arti, industria e artigianato, lavoro, sport, scuola, sicurezza o con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico.

A porre la questione della riapertura dei Musei civici con la fine dello stato di emergenza, il consigliere comunale e capogruppo di "Tutta la città insieme!", Giovanni Andrea Martini. «La ripresa del turismo non corrisponde, per la Fondazione Musei civici, a un ritorno degli orari di visita pre-Covid. La stragrande maggioranza dei musei chiude alle 17, con l’eccezione di palazzo Ducale, alle 18. Prima della pandemia, da aprile a ottobre, diverse sedi chiudevano alle 18, se non alle 19, come Museo Correr, addirittura con palazzo aperto fino alle 21 e ulteriore estensione alle 23 i venerdì e sabato».

Sempre a palazzo Ducale intanto, dal 26 marzo al 29 ottobre si può vedere l’installazione di Anselm Kiefer. Legata alle celebrazioni per i 1600 anni della fondazione di Venezia, curata dalla direttrice Gabriella Belli e Janne Sirén, è stata inaugurata il 25 marzo alla presenza fra gli altri della presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, la presidente della Fondazione Musei civici Venezia Mariacristina Gribaudi, l’artista e i due curatori. L'installazione, creata appositamente per palazzo Ducale nel corso del 2020 e 2021, nell’ambito della quinta edizione di Muve Contemporaneo, si dispiega nello spazio e nella magnificenza della Sala dello Scrutinio, in serrato confronto con le trentatré tele del soffitto e la valenza dell’intero ciclo decorativo del palazzo.