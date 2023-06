Entra in vigore l'orario estivo Actv: come cambiano le corse degli autobus

Con il termine dell’anno scolastico, prende avvio l’orario estivo Actv per il servizio automobilistico urbano di Venezia e Chioggia ed extraurbano dell’area centro meridionale della città metropolitana di Venezia. Le nuove tabelle entreranno in vigore a partire da domenica 11 giugno.

Le modifiche introdotte, spiegano dall'azienda «seguono quanto previsto all’interno della pianificazione pluriennale definita nel nuovo contratto di servizio in house tra Comune di Venezia e Avm, venendo contestualmente incontro ad alcune richieste del territorio». In particolare, è prevista la prosecuzione in orario tardo serale fino a Chirignago della linea 6, coprendo così l’intero territorio comunale lungo la direttrice Marghera-Miranese. Confermato anche quest’anno il collegamento diretto da Marghera verso il terminal ferry del Tronchetto, per consentire l'accesso alle spiagge di Lido e Pellestrina. Sarà inoltre introdotta una seconda corsa di linea 15 in orario festivo, ripristinando i collegamenti tra il terminal aeroportuale e quello ferroviario di terraferma.

Modifiche al servizio urbano

Linea 6 - il servizio serale viene potenziato e rimodulato con corse aggiuntive ai minuti 10, 25, 40 e 55 di ogni ora da Venezia fino a Chirignago dalle ore 21:10 alle ore 00:40 e da Chirignago a Venezia dalle ore 21:40 alle ore 23:55

Linea 6L - le corse delle ore 07:51, 09:31, 17:51 e 19:31 da Marghera per Venezia sono prolungate fino al Tronchetto terminal ferry, conseguentemente le corse delle ore 08:25, 10:05, 18:25 e 20:05 da Venezia per Marghera sono anticipate di 5 minuti con partenza da Tronchetto terminal ferry

Linea 15 - il servizio festivo viene potenziato con due corse all’ora e rimodulato con partenze da Stazione Ferroviaria di Mestre e Aeroporto Marco Polo di Venezia ai minuti 25 e 55 dalle ore 07:25 alle ore 20:25 dal terminal aeroportuale e dalle ore 06:55 alle ore 19:55 dal terminal ferroviario

Lido e Pellestrina

All'interno del nuovo orario estivo del servizio automobilistico urbano di Lido e Pellestrina - che ha preso avvio giovedì 1 giugno - vengono introdotte alcune modifiche all’orario della linea A in fascia serale a partire da lunedì 19 giugno, per migliorare la mobilità verso l’area di Alberoni:

la corsa delle ore 21:28 da Lido SME per Malamocco viene posticipata alle ore 21:30 e prolungata fino al terminal di Alberoni Faro Rocchetta

la corsa delle ore 22:12 da Malamocco per Lido SME viene anticipata alle ore 22:03 con partenza da Alberoni Faro Rocchetta

«Con gli interventi su Chirignago e Alberoni - dichiara l'assessore al Bilancio e alle società partecipate, Michele Zuin - diamo risposta ad alcune istanze del territorio raccolte e rappresentatemi anche da colleghi della maggioranza. Stiamo facendo un progressivo affinamento del servizio, cercando di risolvere eventuali criticità emergenti pur nel rispetto dei rigidi vincoli che impone il Piano economico finanziario alla base del nuovo affidamento in house ad Avm del servizio di trasporto pubblico».

Il direttore generale del Gruppo Avm, Giovanni Seno, aggiunge: «I servizi automobilistici, tranviari e di navigazione hanno retto bene l’urto del ponte del 2 giugno, sia grazie alla pianificazione delle corse programmate sia tramite la gestione oculata delle risorse a disposizione da parte delle centrali operative, che hanno saputo calibrare i servizi aggiuntivi nelle fasce orarie e lungo le direttrici che necessitavano di interventi estemporanei, come i momenti di deflusso da Piazzale Roma».