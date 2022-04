Jesolo, in arrivo l'ordinanza anti Pasquetta alcolica

Un gioco di squadra tra forze dell’ordine e i privati (con l’associazione Confcommercio), per fare di tutto per garantire una vacanza serena e tranquilla a tutti i turisti che scelgono Jesolo. E’ su questo concetto che si è sviluppato il nuovo incontro organizzato da Confcommercio San Donà-Jesolo e dal Silb, al quale hanno partecipato anche le forze dell'ordine e il Comune. “Un appuntamento – ha esordito il presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo, Angelo Faloppa – che ci aiuta nella nostra mission di aumentare la qualità dei servizi che vogliamo garantire ai nostri ospiti. Quest’anno, poi, questo incontro assume un significato particolare, perché segna in qualche modo la ripresa». Gli fa eco il presidente del Silb Venezia, Franco Polato. «Ancora una volta ci mettiamo a disposizione per un dialogo che, come dimostrato anche nel recente passato, è comunque sempre costruttivo; da parte nostra, come imprenditori, siamo sempre disponibili a collaborare, con l’obiettivo di garantire sempre un divertimento sicuro».

L'ordinanza anti Pasquetta alcolica

Il comandante della polizia locale, Claudio Vanin, ha anticipato alcune azioni sul fronte della sicurezza, tra cui l'ordinanza "anti-Pasquetta alcolica": Il documento stabilisce che sarà vietata la detenzione e il consumo di alcolici su suolo pubblico dalle 22 di sabato 16 aprile alle 24 di lunedì 18 aprile. Sarà consentita solo la vendita per asporto, purché gli alcolici siano custoditi in appositi contenitori sigillati. Gli agenti effettueranno controlli di routine su tutto il territorio. Accetteranno, però, solamente gli originali di carta d'identità, patente e passaporto. Non saranno quindi accettate le versioni digitali per evitare il rischio contraffazioni. L’amministrazione comunale sta provvedendo ad ampliare il numero di agenti del corpo cittadino. Con le assunzioni previste per il 2022, l'organico salirà a 60 agenti di ruolo a cui se ne aggiungeranno altri 11 con contratto stagionale. Nel 2023 l'organico sarà ulteriormente potenziato con ulteriori assunzioni in pianta stabile fino ad arrivare a 70 unità di ruolo. «Siamo all'ascolto degli imprenditori, cerchiamo di essere d'aiuto alle loro attività, e insieme vogliamo continuare a collabore in maniera proficua con le forze dell'ordine per garantire la sicurezza a tutti i cittadini e ai nostri ospiti - ha detto il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. Su questo, ci tengo a sottolinearlo, gli agenti della polizia locale stanno lavorando come mai era avvenuto in passato. Jesolo è una città in cui ci si può divertire in sicurezza, evitando gli eccessi, godendosi gli spettacoli dei locali e della città».