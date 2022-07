Siccità, nuova ordinanza del presidente Zaia

Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato un’ordinanza per fronteggiare il persistente ed eccezionale periodo di siccità con cui vengono stabilite ulteriori misure necessarie sia per la gestione della risorsa idrica che per la salvaguardia della salute pubblica. Il documento mette in evidenza che c’è un generale peggioramento del quadro complessivo con situazioni particolarmente gravose nei distretti del Brenta e del territorio orientale della Regione e che la risalita del cuneo salino, non solamente lungo il Po, ma anche lungo l'Adige in ragione delle portate ridotte, anche al di sotto di 50 mc/sec, ha acutizzato la criticità in materia di approvvigionamento idropotabile. La risalita del cuneo salino in occasione della crisi idrica in corso, inoltre, si è manifestata su tutta la rete idraulica superficiale del Veneto orientale, interessando il Piave, il Livenza e il Tagliamento.

L'ordinanza tiene conto anche delle più recenti determinazioni dell’Osservatorio per la risorsa idrica del bacino del Po e delle Alpi Orientali. In particolare, viene preso atto della estensione dello stato di severità idrica elevata per tutto il territorio Veneto e quindi anche per il bacino dell'Adige. In questo contesto l’ordinanza ha l’obiettivo di garantire la dotazione idrica presente nei bacini e nei fiumi per il fabbisogno umano e irriguo, fornendo contemporaneamente anche delle risposte efficaci al mondo agricolo che sta subendo un periodo di grande sofferenza per il reperimento dell’acqua e la conseguente irrigazione delle terre. L'ordinanza, inoltre, attribuisce ai sindaci veneti la funzione di controllo e di adottare, a loro volta, ordinanze locali anche finalizzate a continuare a tenere spente, laddove sia possibile, le fontane pubbliche.

Un appello arriva anche da Veritas. «Il nostro territorio si trova in uno stato di severità idrica e di crisi. Tuttavia, se non sarà possibile ricaricare le nostre fonti di approvvigionamento sarà necessario adottare provvedimenti di limitazione dei consumi, anche drastici - spiegano in una nota -. E’ quindi necessario che tutti i cittadini utilizzino l’acqua con estrema attenzione, riducendo i consumi ed eliminando gli sprechi.

Veritas ha invitato tutti i cittadini ad adottare alcune buone pratiche per risparmiare acqua semplici e di immediata applicazione: