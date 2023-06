La Fondazione M. Grimani dell'ordine dei commercialisti di Venezia assegna 3 borse di studio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Si è tenuta la scorsa settimana, nella sede dell'Ordine dottori commercialisti esperti contabili di Venezia (Odcec), la cerimonia di consegna dei premi di laurea destinati alle migliori tesi che hanno affrontato argomenti di rilevanza ed interesse per la professione di commercialista.

I vincitori, giovani laureati che hanno mostrato un impegno e una passione eccezionali nel loro campo di studi, hanno ricevuto un premio di 2.000 euro ciascuno dalla Fondazione M. Grimani dell'Ordine dei commercialisti di Venezia. Il riconoscimento è stato conferito ai neo dottori e futuri commercialisti: Alberto Prete, per la sua tesi di laurea intitolata "L’indebita prosecuzione dell'attività di impresa in ottica non conservativa al sorgere di una causa di scioglimento". Martina Dupuis, autrice della tesi "Il bilancio d’esercizio e i suoi vizi: l’invalidità delle delibere assembleari tra diritto, dottrina e giurisprudenza". Alessandro Basso, per il suo lavoro sulla "Revisione legale e crisi d’impresa: il caso del Gruppo Stefanel".

«Siamo estremamente orgogliosi di riconoscere e premiare questi giovani talenti - commenta Luigi Bortoli, presidente della Fondazione e consigliere Odcec - Le loro ricerche dimostrano non solo interesse alla professione di commercialista, ma anche la vitalità e la rilevanza degli approfondimenti per la nostra attività professionale. Questi giovani rappresentano il futuro della nostra professione e siamo lieti di sostenere il loro percorso di crescita».