Orti sociali, risorsa per le relazioni nella comunità

«Un impegno sviluppato negli anni che sta dando sempre più frutti positivi». L'assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, è andato in sopralluogo negli orti sociali della terraferma tra Campalto (con l'assessore comunale al Patrimonio Paola Mar), Marghera, Bissuola, Zelarino e il rione Pertini, sabato, accompagnato dai presidenti delle Municipalità e la struttura responsabile del Progetto Orti. «Negli orti sociali crediamo molto - ha detto Venturini - perché costituiscono un importante occasione di socialità per i pensionati della nostra città che non possiedono un terreno proprio. Per questo motivo, già da prima della pandemia, abbiamo costituito una task force in Comune per la gestione e la sistemazione di tutti gli orti e per creare le condizioni in futuro di metterne a bando altri. Inoltre, con il Progetto Orti, abbiamo fatto più di 600 assegnazioni».

In tutto il territorio comunale in questo momento, tra laguna, isole e terraferma, si contano 340 orti sociali suddivisi in sette diverse aree (Malamocco, Venezia, Campalto, Parco Albanese, Rione Pertini, Zelarino, Marghera) i cui bandi di assegnazione scadranno tutti nel 2024. «Abbiamo efficientato il sistema e il periodo pandemico ha costituito l'occasione di procedere con manutenzioni là dove possibile - ha proseguito l'assessore - un'intuizione che ci permetterà ora di assegnare ulteriori orti nel futuro prossimo, garantendo anche sorveglianza e sicurezza a chi frequenterà questi luoghi. Questo è solo uno dei tasselli che compongono il mosaico delle azioni intraprese dal settore Coesione sociale del Comune il cui impegno è aumentato a causa dell'incremento negli ultimi tempi del numero di famiglie e persone in stato di difficoltà, non solo economica ma anche relazionale».