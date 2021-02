Orti urbani, via alle domande per l'assegnazione di quelli liberi a Marghera

Bando 2021 per l'assegnazione degli orti urbani liberi a Marghera, da oggi, lunedì 15 febbraio, il via alle domande. Dalle 10 del mattino i cittadini interessati potranno presentare la domanda per l'assegnazione di uno degli orti urbani nell'area di Marghera. Le richieste dovranno essere presentate entro le 13 di venerdì 19 febbraio. Possono presentare domanda tutte le persone residenti nel Comune di Venezia che: compiano 60 anni entro il 31 dicembre 2021, siano pensionati (pensione da lavoro,sociale, di reversibilità), non abbiano avuto o abbiano in corso contenziosi con l'amministrazione comunale in tema di orti, non dispongano di fondi e terreni destinati alla coltivazione di proprietà o appartenenti a familiari conviventi.

Per la graduatoria verranno assegnati punteggi diversificati per età: 5 punti per i più anziani, età uguale o superiore agli 85 anni, e così via a scalare fino ad arrivare a 1 punto per i richiedenti di età compresa tra i 60 e 69 anni. È previsto un punteggio integrativo per i cittadini (e per ogni componente del suo nucleo familiare) diversamente abili. Le domande dovranno essere formulate utilizzando l'apposito modulo che è disponibile anche nella sede dell’Ufficio Progetto Orti a Mestre (Via Palazzo 10-tel. 348 9999780), oppure può essere richiesto all'indirizzo email: progetto.orti@comune.venezia.it

Per la presentazione delle richieste sarà necessario presentarsi direttamente all’Ufficio Progetto Orti, a Mestre (previo appuntamento telefonico al numero 348/9999780), dalle 10 di lunedì 15 alle 13 di venerdì 19 febbraio 2021. Dopo questa data si procederà all’esame delle domande presentate per la formulazione della graduatoria, che avrà validità fino al 31/10/2024. L'assegnazione dell’orto urbano decorre dall'1 marzo 2021 fino al 31 ottobre 2024, fatti salvi eventuali casi di rinuncia o provvedimenti di revoca che dovessero intervenire in data antecedente.