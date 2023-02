I bambini diventano fiorai e ortolani: al via il progetto "Orto in Condotta"

I bambini delle scuole sandonatesi si trasformano in fiorai e ortolani con la regia degli utenti e del personale del Centro Diurno Polifunzionale per Disabili (Ceod) dell'Ulss 4. Martedì 14 febbraio è stata avviata l’attività di semina nelle scuole aderenti al progetto “Orto in Condotta” ideato dal gruppo “Orti in vista”. L’iniziativa prevede la semina di piante da orto e fiori, la promozione di momenti di inclusione e la condivisione di importanti valori quali il rispetto della natura, l’importanza della terra e dei semi.

La scuola primaria Giannino Ancillotto di San Donà di Piave, capofila del progetto, ha coinvolto nell’attività circa 25 bambini, divisi in quattro gruppi di lavoro, coordinati a loro volta da utenti ed operatori del Centro Diurno, nel ruolo di esperti del settore. Nella prima uscita l’attività è stata molto apprezzata, i piccoli neo ortolani e neo fiorai hanno partecipato con grande entusiasmo. Le semine verranno curate dagli ospiti del Ceod, all’interno della serra riscaldata del Centro Diurno e, una volta cresciute, verranno restituite alle scuole, pronte per essere messe a dimora nei rispettivi orti.

«Ringraziamo le scuole del territorio che aderiscono al progetto – commenta il direttore dei Servizi Socio Sanitari dell’Ulss 4, Paola Paludetti - perché fra gli ospiti del Ceod questa è l’attività a cui tengono particolarmente: da loro modo di valorizzare anche questa particolare abilità, oltre ad altre progettualità che da sempre rendono questo Centro, con i propri ospiti ed operatori, protagonista». Il progetto “Orto in condotta” prevede altri tre appuntamenti nelle scuole primarie di San Donà di Piave: martedì 28 febbraio alla Silvio Trentin; martedì 7 marzo alla Leonardo da Vinci; martedì 14 marzo alla XIII Martiri.