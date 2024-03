Beppe Sala propone Ortombina alla sovrintendenza del teatro alla Scala di Milano

Fortunato Ortombina, sovrintendente del teatro La Fenice di Venezia, potrebbe avere un nuovo incarico alla Scala di Milano. A darne notizia, come riporta MilanoToday, è stato il sindaco di Milano Beppe Sala, che durante il Consiglio d'amministrazione dell'11 marzo ha annunciato di averne parlato con il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano.

La questione non era all'ordine del giorno, ma il primo cittadino, vista la tensione sull'argomento per cui non si era ancora presa una decisione, ha deciso di anticipare la notizia. La ratifica di Ortombina sarà all'ordine del giorno del prossimo Cda della Scala. Ortombina prenderebbe il posto di Dominique Meyer il cui contratto è in scadenza nel 2025, anno in cui Meyer compirà 70 anni, tetto massimo d'età previsto per i vertici delle fondazioni lirico sinfoniche. Il prossimo Cda si terrà il 29 aprile a meno che non si decida per una convocazione anticipata.

Fortunato Ortombina è sovrintendente del teatro La Fenice dal 2017 e direttore artistico dal 2007. Ha una lunga esperienza teatrale alle spalle, avendo lavorato al teatro Regio di Parma in diversi ruolo legati all'orchestra. Per un anno è stato assistente musicale della direzione artistica al teatro Regio di Torino per poi passare al teatro San Carlo di Napoli in veste di segretario artistico. Dal 2003 al 2007 ha assunto il ruolo di coordinatore della direzione artistica della Scala.