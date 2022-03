Jane Campion è Oscar alla regia, sei statuette per Dune: le congratulazioni della Biennale

La cerimonia degli Oscar ha premiato, anche quest'anno, alcuni dei film che sono stati protagonisti della scorsa Mostra del cinema di Venezia. Jane Campion, che con The Power of the Dog (Il potere del cane) aveva vinto il Leone d’argento per la miglior regia, ha conquistato anche alla cerimonia degli Oscar il riconoscimento nella stessa categoria; Dune, presentato fuori concorso sempre alla 78. edizione del festival del Lido, ha ottenuto sei statuette nelle categorie fotografia, musica, scenografia, suono, effetti visivi, montaggio. «Congratulazioni a Jane Campion e un applauso anche a Dune», ha scritto questa mattina la Biennale.

Jane Campion è la terza donna nella storia degli Oscar che vince la statuetta per la miglior regia, dopo Kathryn Bigelow per Hurt Locker (2008) e Chloé Zhao per Nomadland (2020), film presentati anch’essi alla Mostra di Venezia. Nelle ultime nove edizioni degli Oscar, è la settima volta che il riconoscimento per la miglior regia va a film presentati in prima mondiale a Venezia, dopo Gravity (2013) di Alfonso Cuarón, Birdman (2014) di Alejandro G. Iñarritu, La La Land (2016) di Damien Chazelle, The Shape of Water (2017) di Guillermo del Toro, Roma (2018) di Alfonso Cuarón, Nomadland (2020) di Chloé Zhao.

La 79. Mostra internazionale d’arte cinematografica, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale, si svolgerà dal 31 agosto al 10 settembre 2022.