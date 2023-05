Ospedale dell'Angelo, la stanza dei bambini più gravi decorata con scoiattoli e cerbiatti

Il reparto di pediatria dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre ha rinnovato i suoi ambienti e ha deciso di rendere le stanze dei bambini con patologie gravi più accoglienti. D'ora in poi, infatti, i bimbi con malattie oncologiche saranno accolti in stanze allegre e sognanti con bellissime decorazioni su muri di scoiattoli, alberi e cerbiatti, pettirossi. Si tratta di un modo per rendere meno difficile e ostile la permanenza in ospedale per i piccoli pazienti con malattie gravi e farli sentire un po' meglio.

Questa idea nasce da una mamma di un bambino malato, la signora Daniela Buranello che ha perso il figlio Giovanni a soli 7 anni e che ha proposto all'Ospedale di trasformare la stanza dedicata ai bambini più gravi in un accogliente e magico bosco animato. Lo ha fatto con il sostegno e in memoria di Tony Pugiotto, imprenditore e scrittore veneziano e attraverso i pennelli di Renzo Tonellotto.

Inoltre, la signora Buranello e l'associazione "Il sorriso di Giovanni" da lei fondata, hanno decorato, grazie a Elena Tonellotto, la sala d'attesa del Reparto, con mongolfiere che fanno volare messaggi di speranza e poesie sui bambini, in dialetto veneziano, scritte proprio da Tony Pugiotto.

"Da un grande dolore come la perdita di mio figlio è nato un arcobaleno di colori, è nato il desiderio di trasformare il lutto in energia. - ha spiegato la signora Daniela Buranello al Direttore Generale, Edgardo Contato, in visita al Reparto -. E questa stanza, diventata nuova grazie ai pennelli e ai colori, è solo uno dei frutti. Quando attraversi un percorso così lungo a contatto con la sofferenza, nei luoghi in cui tutto questo accade conosci ogni dettaglio: gli odori, i rumori, le sensazioni, le abitudini, le persone, gli infermieri e le storie di chi è lì con te e chi prima c’è già stato. Incroci altre vite, e tutto questo alla fine diventa parte di te in modo indelebile. Per questo, dopo la morte di Giovanni ho pensato che la cosa più bella e più giusta fosse dare un parte di me agli altri, là dove le persone soffrono. E ho inteso farlo anche nell'Ospedale della mia città, Mestre, nel quale altri ora stanno combattendo da tempo, o si troveranno a combattere, la battaglia più difficile della loro vita".