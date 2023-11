Osservatorio italiano: Venezia prima destinazione per eventi, sedi e partecipanti

Venezia come catalizzatore di eventi, dove viene realizzato il 25 per cento di tutte le manifestazioni dell’intera Regione. È stato presentato l’ “Osservatorio italiano dei congressi e degli eventi con focus sulla Regione Veneto” che descrive il mercato dei congressi e degli eventi in Veneto nel 2022, un progetto di ricerca voluto dalla Regione, promosso da Federcongressi&eventi e realizzato dall’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – ASERI.

In Veneto un terzo degli eventi del Nordest

E il capoluogo veneto spicca nella quantità di iniziative e di partecipanti. Gabriella Gentile Presidente Federcongress&eventi ha illustrato i dati emersi dall’analisi prodotta contattando 541 sedi sul territorio veneto, evidenziando che si sono realizzati 28.514 eventi con 1.912.222 partecipanti, in 40.902 giornate, totalizzando 2.757.066 presenze. Dai dati emerge che in Veneto si realizzano un terzo (34,5%) degli eventi del Nord Est e un decimo (9,4%) del totale nazionale. Seguendo il trend nazionale, anche in Veneto la gran parte degli eventi (79%) si svolge negli hotel, seguito dai centri congressi (16%) anche se, in termini di partecipanti, il 27% è ospitato nei centri congressi in quanto eventi in media con maggiore presenza.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

La clientela a livello nazionale è rappresentata principalmente dalle aziende (53%), mentre in Veneto è il settore associativo (congressi scientifici) il principale cliente (45%). La provenienza dell’8% dei partecipanti è internazionale, trainata dagli ottimi collegamenti dei tre aeroporti veneti (Venezia, Treviso Verona). La dimensione media degli eventi è di 70 partecipanti. In particolare, dall’analisi si riscontra che Venezia è la prima destinazione regionale sia per eventi (7.295 eventi realizzati, ossia oltre il 25% di tutta la regione), sia per numero di sedi (128) che per partecipanti (545.140) con una forte vocazione internazionale e al luxury, anche grazie alla presenza di grandi catene di alberghi.

«Numeri che ci spronano a continuare in questa direzione - dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Venezia, Simone Venturini -, negli anni abbiamo lavorato in collaborazione con i privati per favorire il settore del turismo congressuale e degli eventi puntando sulla qualità più che sulla quantità. La nostra città, dopo la pandemia, è ripartita non “come prima” ma “meglio di prima”».