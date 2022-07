L'ostetricia di Portogruaro apre le porte alla popolazione

Visto l’entusiasmo riscosso nei precedenti incontri (oltre al generale interesse per il tema), il personale del punto nascite di Portogruaro ha organizzato un nuovo evento informativo dedicato alla popolazione: un appuntamento aperto a future mamme e papà, ma anche ai futuri nonni e a chiunque voglia partecipare.

L’incontro si svolgerà mercoledì 13 luglio alle ore 15.30 all’ospedale di Portogruaro. Il tutto inizierà nell’aula conferenze del laboratorio analisi, dove l’ostetrica e personale medico spiegheranno come funziona l’attività, come vengono gestite le pazienti ed il punto nascite, e saranno a disposizione per rispondere alle domande della popolazione. Seguirà poi la visita al punto nascite. I possessori di green pass potranno inoltre accedere al reparto e alle sale travaglio.

«Tradizionalmente l’ostetricia portogruarese ha sempre posto una particolare attenzione alla dimensione olistica della paziente – spiega il direttore Gian Luca Babbo - nel senso che la sala parto viene dimensionata in modo tale che la partoriente si “immerga” completamente in essa. Le sale travaglio-parto sono delle realtà di fronte alle quali il mondo esterno si ferma e l’unico rumore è dato dal cuore del bambino, amplificato dagli strumenti che lo monitorizzano. Luci soffuse e l’aromaterapia accompagnano questo straordinario evento». L’attività informativa continuerà con cadenza mensile.