Marta Federica Ottaviani presenta il suo ultimo libro “Brigate russe. La guerra occulta del Cremlino tra troll e hacker”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Come nasce la disinformazione dilagante, che sempre più sta inquinando il dibattito pubblico democratico? Chi e perché ha seminato e continua a diffondere sfiducia nei confronti di istituzioni, scienza e sistema informativo, come si è osservato prima con l’avvento del Covid-19 e i Novax e ora con la guerra russa in Ucraina? Prenderà spunto da queste domande l’incontro con la giornalista Marta Federica Ottaviani, che martedì 17 maggio alle ore 18, presso la sede di Cisl Veneto in via Torino 103 a Mestre, presenterà il suo ultimo libro “Brigate Russe. La guerra occulta del Cremlino tra troll e hacker”.

Primo evento pubblico ospitato nella nuova sede sindacale, l’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse da Cisl Veneto, fin dall’inizio della guerra, a sostegno della popolazione ucraina. La presentazione del volume sarà così l’occasione per dialogare con l’autrice in merito agli importanti temi trattati nel libro, oggi ancora più stringenti alla luce del conflitto in corso: a partire dal ruolo cruciale di attacchi hacker e troll russi nell’influenzare grandi conflitti e appuntamenti internazionali ai danni dei Paesi europei, da un lato, e nell’accrescere la popolarità di Putin e screditare i suoi oppositori, dall’altro, proprio allo scopo di delineare una diversa lettura dei fatti, che ribalta la realtà a favore del presidente russo.

Classe 1976, Marta Federica Ottaviani è una giornalista e scrittrice milanese affermatasi come esperta e punto di riferimento per le vicende storiche e politiche di Turchia e Russia. La sua carriera giornalistica prende avvio in Turchia, dove vive dal 2005 al 2013 scrivendo per i principali media italiani (La Stampa, Avvenire, agenzia stampa Apcom, Radio 24 e Aspenia), raccontando l’ascesa di Recep Tayyip Erdoğan e la sua degenerazione autoritaria. Su di lui scrive il libro “Il Reis. Come Erdoğan ha cambiato la Turchia”, vincitore nel 2016 del premio “Fiuggi Storia - Inviato Speciale”. Dal 2008 si occupa anche della crisi del debito greco, specializzandosi sulla politica ellenica e sul “fenomeno Tsipras”. Nel 2019 inizia a scrivere e a specializzarsi sulla Russia, a cui dedica appunto anche il suo ultimo libro “Brigate Russe. La guerra occulta del Cremlino fra hacker e troll”, uscito lo scorso gennaio per i tipi della casa editrice “Ledizioni”.

Il volume racconta la nuova fase della storia della Russia, dopo la salita al potere di Putin nel 2000, ossia la sua più recente strategia militare basata sulla cosiddetta “Dottrina Gerasimov” (nome del generale che l’ha teorizzata) che vede come strumenti principali internet, le nuove tecnologie e i social network: «strumenti tesi a nutrire le maggiori ambizioni del Paese nell’area internazionale non più sostenibili con le vecchie strategie». Si tratta di una guerra non convenzionale, una guerra occulta, citando il titolo del libro, che si combatte anche in tempo di pace e ha tra i suoi obiettivi la manipolazione dell’opinione pubblica e l’uso dell’informazione come arma ad ampio raggio. Dopo l’introduzione del segretario generale di Cisl Veneto Gianfranco Refosco e la presentazione del libro da parte dell’autrice, l’incontro vedrà un momento di confronto e dibattito sulle questioni e le tematiche centrali affrontate. L’evento è aperto al pubblico, previa iscrizione da effettuare compilando il seguente form online https://forms.gle/994KzKk6jr7Ybmjs8