Torna l'ottobre rosa: Ca' Farsetti e Municipio di Mestre illuminati per la prevenzione del tumore al seno

Torna l'Ottobre Rosa, la campagna per la prevenzione del tumore al seno. Come da tradizione, a partire da questa sera e per tutto il mese, Ca' Farsetti a Venezia e il Municipio di Mestre saranno illuminati di rosa per rendere tangibile l'impegno dell'Amministrazione comunale sul tema. L'iniziativa è stata coordinata dalla Presidenza del Consiglio comunale.

