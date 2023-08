Out of the box. Energia da supereroi.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Raccontare, per immagini, il valore delle scelte individuali come motore della transizione energetica. È questo lo spirito con cui Fondazione Querini Stampalia di Venezia e Viessmann Italia annunciano la seconda edizione di Out of the Box, il concorso d’illustrazione nato con l’obiettivo di sensibilizzare – attraverso forme meno convenzionali come, appunto, l’illustrazione – sui gesti che ogni giorno possiamo fare a favore della sostenibilità. Tema della seconda edizione: Energia da supereroi. Perché, con le nostre scelte tecnologiche sostenibili, abbiamo davvero il potere di cambiare il futuro che ci aspetta.

Il concorso ha il patrocinio dell’Associazione Autori di Immagini e si rivolge a disegnatori e illustratori – professionisti e non. L’invito a tutti i partecipanti è quello di creare immagini che si possano rivolgere al pubblico più ampio possibile e di qualsiasi età: perché ognuno di noi ha e avrà un ruolo determinante nel disegnare il domani. Per partecipare è richiesta una tavola in formato A4 orizzontale per ciascuno dei due temi del concorso:

1. L’energia migliore è la tua. A volte pare che i superpoteri siano solo nei fumetti che disegni, nei film che guardi e nei sogni in cui ti rifugi. Ma è proprio così? Se ti dicessimo che siamo tutti forti come Hulk e potenti come Tempesta anche quando ci sembra di non essere in grado di agire sul cielo e sulla terra? Puoi eccome: il segreto sta nella scelta che compi, giorno dopo giorno, di procedere verso una transizione energetica che ci renda sempre più indipendenti. Per noi, l’energia migliore è quella di chi sogna fonti pulite e rinnovabili, di chi sceglie di abitare in una casa accogliente e rispettosa dell’ambiente grazie a scelte sostenibili – soprattutto quando si tratta di un sistema di condizionamento. Tutte le scelte contano, una pompa di calore e dei pannelli fotovoltaici fanno la differenza: tu riesci a sintonizzare le tue con quelle del mondo?

2. Un bel clima si crea in due. Tante cose funzionano meglio quando si fanno insieme, soprattutto quando il confronto ci permette di compiere scelte migliori ogni giorno. Quante volte ti capita di chiedere un consiglio a chi consideri famiglia, quante volte ti premuri di sapere cosa ne pensa il tuo partner quando devi prendere una decisione super importante? Un bel clima si crea in due, anche quando devi scegliere gli strumenti giusti per rendere la tua vita sempre più sostenibile e confortevole partendo proprio dal posto che chiami casa. Sai quanto può essere rivoluzionario un impianto di condizionamento e tu con lui? Insieme è meglio, soprattutto quando serve un consiglio esperto anche quando si tratta di garantire comfort ed efficienza negli spazi abitativi di oggi e domani.

È possibile iscriversi al concorso dal 31 luglio fino alle ore 13:00 del 30 novembre 2023 su concorsooutofthebox.it. La partecipazione è libera e gratuita. Gli elaborati dei partecipanti saranno valutati e premiati da una giuria composta da un esponente per ciascuna realtà promotrice e da tre esperti del settore: Dora De Diana, Fondazione Querini Stampalia; Stefania Brentaroli, Viessmann Italia; Marcella Peluffo, Associazione Autori di Immagini; Beppe Giacobbe, illustratore; Camilla Pintonato, illustratrice.

La premiazione avverrà presso la Fondazione Querini Stampalia di Venezia nel mese di febbraio 2024. I primi tre classificati avranno diritto a un premio in denaro. Su concorsooutofthebox.it sono disponibili la versione integrale del bando e tutte le informazioni relative alla partecipazione, alla giuria, alle realtà promotrici.

Fondazione Querini Stampalia e Viessmann Italia promuovono da sempre, con strumenti diversi, il benessere della persona e il rispetto dell’ambiente in cui viviamo. Questi valori condivisi si rafforzano nell’ambito di OpificioQuerini, l’innovativo progetto di corporate membership della Fondazione, di cui Viessmann è partner. “out of the box” nasce da questa collaborazione con l’obiettivo di stimolare nei partecipanti una riflessione non convenzionale, fuori dagli schemi, appunto, che sappia trasmettere il valore culturale della tecnologia, che si faccia portatrice di un contenuto scientifico e sociale, capace di cogliere e valorizzare la connessione tra arte, divulgazione scientifica e tecnologica.