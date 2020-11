Famiglie in difficoltà, pronti 660 pacchi di spesa alimentare

Un carico di 33 bancali per un totale di 660 pacchi di spesa alimentare è arrivato nella mattinata di oggi, lunedì 23 novembre, alla sede operativa della protezione civile di Mestre, da distribuire alle famiglie in difficoltà. Ad accogliere il carico il vicesindaco Andrea Tomaello e l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini. Si tratta di generi di prima necessità che, in continuità con quanto accade dall'inizio dell'emergenza causata dal coronavirus, saranno destinati ai nuclei alle prese con le difficoltà dell'emergenza economica. La distribuzione sarà affidata alla Caritas di Venezia e alle parrocchie del territorio e a questi kit se ne aggiungeranno altri che saranno consegnati nelle prossime settimane.

«Sono riprese le consegne dei pacchi alimentari che saranno distribuiti tramite la rete del terzo settore, della Caritas e delle parrocchie - ha spiegato l'assessore Venturini - volontari con cui portiamo avanti un impegno iniziato nella prima fase del lockdown a marzo e che prosegue, perché, purtroppo, le emergenze sociali non finiscono ma, anzi, crescono di giorno in giorno. C'è quindi un grandissimo impegno da sostenere. Grazie agli anti del terzo settore e ai ragazzi della protezione civile che ci assicurano il loro supporto logistico nelle operazioni di carico e scarico». «Anch'io ringrazio i volontari che oggi, con la loro opera, stanno aiutando in maniera concreta il Comune nell'accogliere questo importante carico che verrà poi distribuito sul territorio. Il loro sostegno, come si è visto in questi mesi e non solo, è di grande rilievo per le attività delle istituzioni che con loro - ha concluso - svolgono un'opera fondamentale per tutta la cittadinanza».