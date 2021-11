Un innovativo packaging salvapizza per garantire la qualità anche nell'asporto

Un innovativo contenitore "salvapizza", che garantisce pizze calde e croccanti più a lungo: è l'ultima trovata di Cattel, azienda di distribuzione di prodotti alimentari con sede a Noventa di Piave, che ha brevettato KEEPizza. Si tratta, in sostanza, di una confezione dotata di una griglia forata, che crea un'intercapedine all'interno del cartone e impedisce la concentrazione di umidità, conservando fragranza e sapore nel tempo del trasporto o della consegna a domicilio.

Il vapore acqueo, più pesante, precipita verso il fondo del cartone e non resta a contatto con la pizza, che così resta calda e asciutta. Determinante anche la presenza di specifici fori sul coperchio che evitano che ingredienti particolarmente umidi, come il prosciutto cotto e i funghi, compromettano il risultato finale. «Un prodotto innovativo di cui Cattel ha l’esclusiva distributiva territoriale, non solo per il classico box pizza di 32,5x32,5 cm,ma anche per il cubo della stessa misura», specifica il category manager dell'azienda, Gabriele Molin.

Un sistema per evitare pizze delivery fredde e molli o, peggio, che sanno di cartone. Oltre a essere sicuro per la salute e per l’ambiente, infatti, KEEPizza non rilascia lo sgradevole sapore tipico dei contenitori di bassa qualità. La confezione è composta di pura cellulosa e, poiché la pizza poggia sulla griglia intermedia, il cartone resta intatto e può essere riciclato nella carta.