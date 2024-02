Un prisma blu e viola alla Biennale: è il padiglione ospitato all'Accademia di Belle Arti

Un grande padiglione a forma di prisma triangolare blu e viola. È il progetto espositivo legato alla Biennale Arte 2024 che sarà ospitato per tutta la durata della manifestazione nel cortile della sede centrale dell'Accademia di Belle Arti, all'ex Ospedale degli Incurabili. Al centro del padiglione c'è il lavoro dell'artista Josèfa Ntjam, commissionata e prodotta dalla berlinese Las Art Foundation e realizzata con Cnr-Ismar e, per la parte di programma educativo e pubblico, con Ocean Space di TBA21-Academy. È la prima volta che l'istituzione lagunare apre in maniera continuativa le porte della propria sede didattica al pubblico.

A presentare il padiglione Giulia Foscari, nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Accademia: «È concepito come un prisma triangolare blu che sembra essere atterrato dallo spazio - spiega -, ovvero da regni virtuali celesti proiettati da Ntjam». I padiglione temporaneo, di oltre 350 metri quadri, oltre a racchiudere l'area espositiva principale, offrirà alla vita dell'Accademia e ai visitatori uno spazio pubblico da condividere per incontrarsi e approfondire la mostra.

«Vivida e poetica, la mostra affronta le complesse interconnessioni che plasmano la vita planetaria, il nostro passato e il nostro futuro, e sottolinea il valore dell'ibridazione come fonte di resilienza. - ha spiegato Carly Whitefield, senior curator di Las Art Foundation -. Il ruolo della costruzione di mondi da parte degli artisti nel proiettare futuri alternativi sarà elaborato in conferenze offerte agli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Venezia nell'ambito del più ampio programma pubblico della mostra».

Francesco Marcello Falcieri, ricercatore di Cnr-Ismar ha invece sottolineato come «la collaborazione tra l'Accademia, l'Istituto di Scienze Marine e l'artista, attraverso l'unione di sguardi e linguaggi differenti, darà vita a una sinergia volta a svelare la bellezza e la complessità del plancton. Le ricerche scientifiche dell'Istituto si intrecceranno con l’installazione artistica di Ntjam, creando un'esperienza immersiva che stimolerà la riflessione e la sensibilità del pubblico».