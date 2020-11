Noale, sopralluogo al padiglione Fassina dell'ospedale Calvi: 120 posti letto

Dolo è ospedale Covid. Noale è ospedale di Comunità, dove in parte vengono trasferiti pazienti contagiati da coronavirus che non hanno sintomi ma sono in attesa di negativizzarsi. Ma si sta predisponendo ad accogliere pazienti con patologie croniche e positivi al virus che non possono essere curati a casa, poiché non assistiti. Le istituzioni martedì hanno compiuto un sopralluogo al padiglione Fassina dell'ospedale Calvi di Noale, che è a questo destinato.

Martedì pomeriggio il sindaco Patrizia Andreotti, il vicesindaco Alessandra Dini e il dirigente dell'area tecnica del Comune Flavio Cariali hanno effettuato un sopralluogo dove sono in corso gli interventi decisi da Ulss 3 e Regione del Veneto. «Un cantiere - dichiara il sindaco - che sta impegnando 60 persone tra tecnici, impiantisti, e volontari della protezione civile, oltre alla ditta che dovrà eseguire le pulizie e la sanificazione finale. L'obiettivo è quello di essere pronti in caso di emergenza con strutture che possano ospitare pazienti Covid non gravi come già annunciato dal presidente Luca Zaia e il direttore Ulss 3 Guiseppe Dal Ben».

La struttura verrà utilizzata nella sua totalità e si prevede che possa accogliere 120 posti letto. «In questo momento pandemico in cui tutto il Paese è in difficoltà dal punto di vista sanitario - continua Andreotti - il nostro compito è quello di metterci a disposizione della Regione e collaborare per tutelare la salute dei nostri concittadini. Il padiglione Fassina diventa una risorsa da mettere al servizio del contrasto al Covid, grazie anche alla posizione baricentrica in cui si trova Noale che potrà essere utile al territorio. La collaborazione tra enti - conclude - ci permetterà di uscire anche da questo momento difficile che tutti viviamo da mesi».