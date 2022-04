Padiglione Italia, il declino del miracolo economico e le prospettive dell'umanità

Alla Biennale d'Arte è il giorno dell'inaugurazione del padiglione Italia, evento che ha visto la partecipazione del ministro della Cultura Dario Franceschini e del sindaco Luigi Brugnaro, arrivati nel pomeriggio in visita all'Arsenale di Venezia. Prima dell'inaugurazione c'è stato, però, un momento di riflessione sulla tragedia della guerra: Franceschini, assieme a una ventina di ministri della Cultura provenienti da tutto il mondo, si è recato nel padiglione Ucraina, in segno di solidarietà nei confronti del Paese vessato dal conflitto: «È il modo migliore - ha commentato - per ricordarci il tempo tragico che stiamo vivendo e dare un segno di vicinanza alla lotta del popolo ucraino».

Che l'arte e le vicende internazionali siano strettamente legati l'ha fatto presente, tra gli altri, proprio il sindaco Brugnaro: «Ieri - ha ricordato - abbiamo inaugurato il padiglione Ucraina con un video di Zelensky. Questo per ribadire che il mondo dell'arte non può essere silente, ma deve prendere posizione e fare qualcosa di concreto, perché in questo momento sono in gioco la libertà e la democrazia». Il sindaco ha poi ringraziato Franceschini e il governo: «Hanno a cuore la Biennale e comprendono che non è solo una cosa veneziana, ma è il modo in cui l'Italia parla al mondo». I due hanno concordato sull'importanza dei futuri investimenti proprio all'Arsenale: «170 milioni dal Pnrr per un progetto che servirà all'archivio della Biennale, ma anche alla Marina militare e alla città. La dimostrazione - ha detto Franceschini - che dobbiamo continuare a investire nella cultura».

"Storia della notte e destino delle comete" è il titolo del progetto espositivo al padiglione Italia della 59. Biennale Arte, diretto dal commissario Onofrio Cutaia: promossa dalla Direzione creatività contemporanea del ministero della Cultura, la mostra è a cura di Eugenio Viola e, per la prima volta nella storia del padiglione, presenta l’opera di un solo artista: Gian Maria Tosatti. L'esposizione fonde vari linguaggi, dai riferimenti letterari alle arti visive, dal teatro alla musica e alla performance. Una macchina narrativa che genera riflessioni sul possibile destino della civiltà umana, in bilico tra i sogni e gli errori del passato e le promesse di un futuro ancora in parte da scrivere. «Un'opera dalla sintassi irriducibilmente teatrale», come la definisce il curatore Viola, che mostra «l'ascesa e il declino del sogno industriale italiano» ma poi porta ad un crescendo, «una riconciliazione possibile».

L'artista Tosatti ha spiegato: «La considero una tragedia, così come concepita nell'antica Grecia: un momento di confessione collettiva, l'espressione di un attrito che la società ha avuto e che vuole affrontare faccia a faccia per prendere in mano il proprio destino. Chi l'ha visitata ha creduto di assistere a degli scenari industriali degli anni '60-'70, invece sono macchine che abbiamo preso da fabbriche fallite durante la pandemia. Questo mi fa pensare che la nostra idea del lavoro sia ferma a decenni fa. È il crollo di un sogno: l'industria si è nutrita di sogni ma a un certo punto non ha più nutrito i sogni. Abbiamo smesso di evolvere e di rigenerarci. È un'opera che restituisce un'immagine tragica dell'Italia tragica, ma non disperata: invita a ricominciare a rimettersi in gioco per l'urgenza di diventare migliori».