Biennale, inaugurato il padiglione ucraino che ricorda l'interno di un bunker

Uno spazio claustrofobico e buio, che rimanda al conflitto bellico in corso, simulando gli ambienti interni di un bunker. È stato inaugurato oggi, alla presenza della commissaria, dei curatori e dell'ambasciatore in Italia, Yaroslav Melnyk, il Padiglione Ucraina alla 18. Biennale di Architettura di Venezia.

Si chiama "Before the future", ed è un'installazione senza prese di luce. È il simbolo di luoghi abbandonati che possono diventare luoghi vitali per progettare piani di sopravvivenza e speranza per il futuro. «Condividiamo le nostre speranze per un futuro libero da aggressioni e guerre - ha detto la commissaria, Mariana Oleskiv -. Questo padiglione esprime come molti di noi hanno trascorso nell'ultimo anno la maggior parte delle giornate in Ucraina. Ora stiamo guardando al futuro e al momento immediatamente prima del futuro. Essere qui, per noi, è davvero importante».

Nel ringraziare il presidente della Biennale, Roberto Cicutto, Melnyk si è augurato che questo possa essere l'inizio di un nuovo percorso per l'Ucraina. «In questo periodo è importante per noi sentire la vostra vicinanza, e vorrei ringraziare - ha detto - gli artisti che rappresentano il nostro Paese, che sono i nostri ambasciatori».