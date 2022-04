Biennale, Joe Biden scrive all'artista del Padiglione Usa

Un tetto in paglia e sculture in bronzo e ceramica che fondono linguaggi di culture diverse, con riferimenti diretti all'arte africana dell'Ottocento, al colonialismo e alla prima cultura afroamericana. Si presenta così il Padiglione Stati Uniti alla Biennale Arte di Venezia, inaugurato oggi alla presenza dell'artista, Simone Leigh, a cui è giunta una lettera di congratulazioni dal presidente americano, Joe Biden, letta dall'incaricato d'affari presso l'ambasciata Usa in Italia, Thomas Smitham.

«Congratulazioni per la tua storica partecipazione al Padiglione Stati Uniti. - recita il messaggio dalla Casa Bianca - Devi esserne molto fiera, io e la first lady siamo onorati che tu possa rappresentare la nostra Nazione in un'esposizione così importante». Nel lodare la creatività espressiva dell'artista, Biden si dice sicuro che le sue "rappresentazioni pionieristiche educheranno e ispireranno le persone da tutto il mondo. Il dono di un'artista - conclude - è immaginare qualcosa che nessun altro è in grado di fare. Grazie per condividere la tua visione con la comunità internazionale a nome della nostra grande Nazione».

Karol Vail, direttrice della Collezione Peggy Guggenheim Venezia, che dal 1986 gestisce il padiglione, ha spiegato che «quest'anno con Simone Leigh tocchiamo un momento storico. È un'artista straordinaria, che tratta temi legati alla storia, alle questioni di genere, al lavoro delle donne nere. Si occupa di tematiche ampie - ha aggiunto - che ci permettono di comprendere a pieno le sue radici».

Nel corso dell'inaugurazione, Smitham ha lanciato un messaggio a sostegno dell'Ucraina, augurandosi che «in questi giorni di tragedia e dolore, l'arte possa essere simbolo potente di libertà e democrazia. Continuiamo a difendere valori e principi condivisi insieme ai nostri alleati, Italia inclusa. Anche attraverso l'arte possiamo veicolare la nostra solidarietà nei confronti del popolo ucraino».