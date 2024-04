L'orgoglio della prima volta: ecco i padiglioni dei 4 paesi debuttanti alla Biennale

Sono 88 le delegazioni nazionali partecipanti alla 60. Esposizione d'Arte internazionale di Venezia, la Biennale arte, "Foreigners Everywhere". Padiglioni sparsi in ogni angolo di Venezia, oltre alle aree principali del Giardini e dell'Arsenale, per una manifestazione che è da tempo anche uno spazio per le nazioni di accreditarsi sulla scena internazionale e artistica. Abbiamo scelto di raccontarvi quelli dei quattro Paesi che sono alla Biennale di Venezia per la prima volta: la Repubblica del Benin, l'Etiopia, la Repubblica Democratica di Timor Leste e la Repubblica Unita della Tanzania.

Progetti diversissimi tra loro, con ambizioni, genesi e budget anche radicalmente differenti - i costi degli affitti, per i paesi in via di sviluppo, sono tra le principali difficoltà da affrontare per poter presenziare alla kermesse -, localizzati in 4 punti diversi della città, ma che hanno in comune un punto: l'orgoglio e la voglia di dimostrare, di trovare un loro spazio in un palcoscenico troppo a lungo ambito.

Benin

La Repubblica del Benin debutta in uno spazio ambizioso, all'Arsenale il padiglione è collocato alle Artiglierie, nel primo spazio "nazionale" dopo la fine del percorso del padiglione internazionale. Il padiglione punta su quattro artisti, tre beninesi e una francese, e su un nome che rimanda a una filosofia yoruba, la "Gèlèdè", sotto la guida di un curatore navigato, Azu Nwangbogu. Il padiglione celebra esplicitamente la rinascita della cultura indigena, e del femminismo beninese, anche nel contesto di una rinnovata collaborazione con la Francia, che ha restituito al Benin alcuni manufatti saccheggiati in epoca coloniale. Gli artisti, tre donne e un uomo, utilizzano materiali e tecniche diverse, dalle arti visive alla scultura, ma che nella stanza, che vede al centro, come oggetto preminente, una capanna, e ricalca una struttura circolare, riescono a dialogare con forza ed efficacia. Il curatore ha chiarito di averli selezionati proprio con la volontà di far dialogare insieme le loro arti. Un viaggio di suoni e immagini, per un arrivo in Biennale progettato per lasciare il segno.

E-Guè-lè-dè... Everything Precious Is Fragile

Curatore: Azu Henry Nwagbogu; Espositori: Chloé Quenum, Moufouli Bello, Ishola Akpo e Romuald Hazoumè

Sede: Arsenale, Artiglierie

Etiopia

L'Etiopia debutta scegliendo uno spazio ampio e prestigioso, Palazzo Bollani, in zona San Zaccaria, e un solo artista già affermato: Tesfaye Urgessa, etiope che vive e lavora in Germania, e ha già esposto anche agli Uffizi, con una importante personale, curata da Lemn Sissay, artista e broadcaster d'esperienza. Il visitatore è accolto da un video in cui l'artista spiega il suo lavoro e la sua migrazione in Germania, poi spazio alle opere, una ventina, dai ritratti alle tele più grandi. L'esposizione attraversa la pratica artistica di Urgessa (1983), capace di reinventare l'esperienza della migrazione e di esprimere con la sua arte la fragilità e la complessità della situazione di chi vive altrove. Le opere esposte mostrano con vigore il suo stile, che connette le iconografie etiopi alla pittura figurativa europea, esplorando i temi della razza e dell'identità, così come della vita quotidiana etiope.

Prejudice and belonging

Commissario: Amb. Demitu Hambisa Bonsa; Curatore: Lemn Sissay OBE FRSL; Espositore: Tesfaye Urgessa

Sede: Palazzo Bollani, Castello 3647

Timor Leste

La giovane repubblica, nata nel 1999 dopo l'indipendenza dall'Indonesia, sceglie di raccontare il dramma delle donne timoresi, nella sua prima apparizione in Biennale. Il luogo scelto è Spazio Ravà, a San Polo, lontano dagli altri padiglioni ma affacciato sul Canal Grande. La curatrice australiana Natalie King ha scelto l'artista timorese (rientrata in patria nel 1999, dopo l'indipendenza) Maria Madeira. Ed è proprio l'occupazione indonesiana (1975-1999) a farla da padrona: il padiglione è circondato da carta da parati logora, e piena di segni di rossetto. L'autrice, in un video, spiega il perché. Il ricordo è quello delle violenze dei militari indonesiani, che costringevano le donne timoresi a mettersi il rossetto e baciare il muro mentre subivano violenza. La vita e la vicenda dell'artista, che racconta quando, da adulta, ha conosciuto questa storia, si intrecciano quindi con le vicende nazionali delle timoresi.

Kiss and Don't Tell

Curatore: Natalie King; Espositore: Maria Madeira

Sede: Spazio Rava San Polo 1100

Tanzania

La repubblica della Tanzania arriva in Biennale ospitata dalla Fabbrica del Vapore, a Cannaregio. Un progetto artistico nato anche dall'impegno di alcune realtà no-profit e del curatore Enrico Bittoto, che vede esporre, in un percorso che affronta la storia contemporanea della Tanzania, dalle violenze coloniali all'autodeterminazione contemporanea, quattro artisti: tre sono tanzanesi, una è italiana, con solidi rapporti in Tanzania (e la colonna sonora di Peter Gabriel, che ha rielaborato una composizione tradizionale). In ognuna delle due sale si confrontano due artisti, con stili e materiali diversi (pittura, xilografia, scultura), che affrontano in modo diverso i temi della storia coloniale, della migrazione e della reinvenzione del sé. Quattro "stanze immaginarie" che rappresentano quattro epoche diverse della storia della Tanzania recente, e un ipotetico futuro.

A Flight in Reverse Mirrors

Curatore: Enrico Bittoto; Espositori: Happy Robert, Naby, Haji Chilonga e Lutengano Mwakisopile

Sede: La Fabbrica del Vedere, Calle del Forno 3857