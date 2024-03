Palazzo Diedo riapre: ad aprile via alle mostre della fondazione Berggruen

Un nuovo spazio dedicato all'arte contemporanea, con 11 interventi originali site-specific di altrettanti artisti di fama internazionale, apre a Venezia il 20 aprile a Palazzo Diedo, edificio settecentesco nel sestiere di Cannaregio, ristrutturato a opera della Fondazione Berggruen. Il Palazzo, il secondo acquistato a Venezia dalla fondazione Berggruen, dopo la Casa dei tre oci, era stato acquistato nel 2022 e vi si era avviato un programma di restauro, recentemente concluso, in tempo per l'inaugurazione prevista.

La prima mostra ospitata, intitolata Janus, e due progetti speciali, presentati in collaborazione con The Kitchen di New York e con la Polaroid Foundation, riapriranno il palazzo in concomitanza con la 60/a Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia.

Gli interventi degli artisti, spiegano dalla fondazione, sono stati concepiti in dialogo con l'architettura e le caratteristiche dell'edificio settecentesco, un tempo sede di una delle più potenti famiglie veneziane e successivamente utilizzato come scuola elementare e come tribunale. Le opere sono ispirate ai mestieri tradizionali legati a Venezia, come gli affreschi, il vetro di Murano, i tessuti e i pavimenti con il loro tipico design. La mostra prende il nome da Giano (Janus), il dio romano degli inizi, con due facce che guardano in avanti e all'indietro, a indicare l'obiettivo della mostra di unire simbolicamente la storia con la contemporaneità. Janus ospiterà in anteprima Peace Crystal: A Prayer for Peace di Mariko Mori, opera che dal 13 maggio sarà poi visibile al pubblico nei Giardini di Palazzo Corner della Ca' Granda, a San Marco. La mostra includerà un filmato delle precedenti installazioni in Giappone e Brasile, un modello e un progetto di Peace Crystal.

The Kitchen porta una mostra personale di Rhea Dillon (1996), artista e scrittrice londinese, con il film Browning 2025. Polaroid Foundation inviterà gli artisti in mostra a creare un'opera originale utilizzando la camera istantanea, già usata in passato da Andy Warhol, Chuck Close, Jim Dine, Robert Mapplethorpe, Robert Rauschenberg e Sally Mann. John Reuter, che utilizza la Polaroid dal 1980, supporterà gli artisti nella produzione di immagini di 20x24 pollici (50x60cm). Infine ci sarà nel palazzo anche un piccolo cinema che proietterà tutti i giovedì, fino a novembre, Ousss, l'ultimo film di Koo Jeong A, artista che rappresenta la Corea del Sud alla Biennale Arte di quest'anno.

Palazzo Diedo, come detto, è il secondo edificio storico acquistato da Berggruen a Venezia dopo la Casa dei tre oci, che è stata scelta come principale base europea del Berggruen Institute. Le altre due sedi si trovano a Berlino e a Los Angeles.