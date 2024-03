Palazzo Grimani, lettera dei docenti universitari per rispettarne l'autonomia

Sono decine i docenti universitari, veneziani e non, che hanno risposto all'appello di Filippomaria Pontani, Valentina Sapienza e Stefania Ventra (tutti docenti a Ca' Foscari) per chiedere al Ministero della Cultura di fermare l'"accorpamento" di Palazzo Grimani al neonato istituto dei "Musei archeologici nazionali della Laguna".

In breve, il decreto ministeriale del 9 febbraio 2024, che dettaglia la riorganizzazione dei musei nazionali italiani, "divide" l'attuale direzione regionale musei del Veneto (che comprende tutti i musei statali della regione tranne le Gallerie dell'Accademia, autonome dal 2016) in due: da una parte nasce l'istituto "Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna", dall'altra restano alla DRMV gli altri istituti della regione. Palazzo Grimani, stupendo gli addetti ai lavori, è stato assegnato ai musei archeologici della Laguna, nonostante non sia un museo archeologico.

«La scelta di inserire Palazzo Grimani all’interno di una rete di musei archeologici, privandolo peraltro della qualifica di Museo, risulta del tutto priva di fondamento scientifico e denota, nella migliore delle ipotesi, un grave travisamento della storia di questo luogo e delle sue funzioni, oltre che dell’eccezionale lavoro che vi è stato condotto in questi ultimi anni» scrivono i firmatari dell'appello. Nell'appello si nota come il Museo di Palazzo Grimani sia certamente noto al grande pubblico principalmente per la presenza della celebre “Tribuna Grimani”, voluta da Giovanni Grimani (1506-1593) per collocarvi la più importante collezione di antichità che si fosse mai vista a Venezia, Tribuna ricostruita nel 2019 con opere provenienti dal Museo Archeologico Nazionale di Venezia (perché derivate anch'esse dalle collezioni Grimani). Ma «ciò che connota la Tribuna non è tanto la presenza di opere archeologiche, quanto la restituzione della modalità di allestimento, di fruizione e di interpretazione culturale che a tali opere ha assegnato l’età moderna. La Tribuna non è un luogo di esposizione qualsiasi, così come Palazzo Grimani non è un semplice contenitore di sculture antiche. Si tratta in entrambi i casi di opere d’arte di epoca rinascimentale, in cui la presenza di una collezione archeologica ha un significato preciso, ossia la riappropriazione dell’antico (con una connotazione peraltro fortemente politica) e la sua canonizzazione in una città che ovviamente non aveva un passato greco-romano da vantare». L'appello in pratica dettaglia i motivi per cui Palazzo Grimani abbia la sua ragion d'essere nell'età moderna e rinascimentale, non nel passato archeologico, «come testimonianza viva della storia del patriziato veneziano in età moderna, del suo collezionismo e della sua committenza».

L'appello poi nota che negli ultimi anni, come istituto assegnato alla Direzione Musei del Veneto, il Museo di Palazzo Grimani sia stato «tra i più attivi sia nello studio di precise modalità attraverso cui presentare le sue collezioni, sia in termini di iniziative culturali», come testimoniano gli accordi con istituzioni e Università. I firmatari avvertono, dietro la scelta operata dal Ministero, «un processo in atto su molti fronti, ovvero quello della totale svalutazione della competenza disciplinare della storia dell’arte che preoccupa non certo per ragioni di corporativismo, quanto per gli effetti deleteri che la mancanza di conoscenze specifiche può arrecare alla storia, alla cultura in generale e per certo alla conservazione e valorizzazione del patrimonio» e temono che per Palazzo Grimani l'accorpamento si traduca in «una perdita di autonomia tecnico-scientifica e di conseguenza in un’assenza di direzione autonoma (e dunque di progettualità), che rischia fortemente di snaturare la storia, la memoria e il senso stesso di questo luogo». Sullo sfondo, i firmatari dell'appello intravedono il rischio «di trasformare Palazzo Grimani in un bacino di statue cui attingere per facili prestiti, in un contenitore di mostre o peggio ancora (se peggio si può) in un luogo da affittare per danarosi eventi privati».

Le firme raccolte finora attraversano la penisola, dal rettore dell'Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari all'archeologa Rita Paris, già direttrice del Parco archeologico di Ostia Antica, ma contano soprattutto decine di docenti di Ca' Foscari, di Iuav, e alcuni anche dall'estero, oltre a quelle della Scuola di Musica Antica di Venezia, della Consulta Universitaria nazionale per la Storia dell'Arte e dell'associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli. Nessun commento, per ora, da parte del ministero sull'appello.