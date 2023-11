Palazzo Isola Nova: arriva il primo Business Village a Venezia

Una nuova struttura immobiliare, situata in una posizione strategica del capoluogo lagunare, destinata ad ospitare in oltre 13mila metri quadri clubhouse, uffici, aree dedicate alla ristorazione e spazi riservati alla formazione e agli eventi. Palazzo Isola Nova, complesso di Blantyre Capital Limited attraverso un fondo gestito da Investire SGR (Gruppo Banca Finnat), porta a Venezia un format innovativo, un ecosistema di spazi di lavoro agili, flessibili, integrati da servizi di accoglienza, aree meeting ed eventi.

«Siamo felici di poter rappresentare un prodotto tanto innovativo proprio a Venezia, portando in laguna un concept per uffici avveniristico. Siamo certi che il connubio fra location, servizi e accessibilità ne farà presto un luogo di networking di livello internazionale - spiega Roberto Nicosia, CEO di Colliers Advisory & Transaction Italia -. Il Tronchetto, inoltre, è una zona in pieno sviluppo grazie agli investimenti anche internazionali che stanno ridisegnando l’area e trasformandola in un polo di accoglienza alberghiera». Dall’hospitality al networking, Palazzo Isola Nova si trova in una posizione strategica con l’accesso diretto in auto con parcheggio interno e collegamenti veloci con il centro storico grazie al People Mover. Un format nato dalla partnership tra Investire SGR, Colliers Italia e Stella.

«La rivoluzione della vita da ufficio degli ultimi anni oggi favorisce luoghi di lavoro che hanno forte senso per le aziende e le persone: rappresentativi del marchio aziendale, fonte di opportunità d’affari e di relazioni, flessibili e dotati di servizi avanzati - dichiara Pietro Martani, partner fondatore di Stella e advisor di Colliers Italia -. Palazzo Isola Nova è tutto questo, per Venezia, Mestre e città limitrofe, offre spazi meeting e formazione, servizi di ‘business hospitality‘ e formule di investimento particolarmente vantaggiose per gli imprenditori che ne avranno accesso». Oggi pomeriggio è previsto il primo open day di presentazione, durante il quale verranno illustrate tutte le opportunità di questo progetto che concretizza l’idea di ecosistema di business. Ovvero una rete intersettoriale e interfunzionale di imprese e attori che lavorano insieme per disegnare, realizzare e portare sul mercato soluzioni innovative per i consumatori e la comunità.