Una palestra di Chioggia riapre dopo 20 anni, conclusa la ristrutturazione

Dopo 20 anni riapre la palestra dell'Unione di Chioggia ristrutturata dalla Città metropolitana di Venezia con i fondi del Ministero dell’Istruzione e ricaduti dal PNRR per una spesa complessiva di 415.597,07 euro. Questo spazio, dismesso per molti anni, tornerà aperto agli studenti dell'Enaip di Chioggia ma anche al resto dei ragazzi di Chioggia per attività extrascolastiche pomeridiane e serali.

Le opere realizzate consistevano in interventi edili volti al recupero del ‘contenitore’ (intonaci, ripristini cementi armati, serramenti interni ed esterni, dipinture), assieme alla realizzazione della nuova parte impiantistica sia elettrica (luce e forza motrice) sia meccanica (nuovi apparati per la climatizzazione ad aria estate/inverno).

A completare il tutto è stato realizzato il nuovo pavimento in legno del campo di gioco e creata una comunicazione interna diretta con il plesso scolastico.

“Città metropolitana riconsegna agli studenti dell’istituto professionale dell’Enaip di Chioggia e alla città stessa uno spazio per fare sport che riteniamo sia fondamentale per la crescita sana delle nostre figlie e dei nostri figli – spiega il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro – Lo sport è sinonimo di valori, di educazione, di formazione. Insegna a crescere, a perdere, a soffrire e a lottare per gli obiettivi e aiuta i ragazzi ad alimentare passioni e diventare grandi e sani anche fisicamente. Un plauso ai dirigenti e ai tecnici della Città metropolitana per questo intervento che mi auguro possa diventare una struttura utilizzata dagli studenti ma anche dalla città”.