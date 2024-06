Torna il palio a Noale: il programma e gli eventi

Noale è pronta, come ogni anno, a rituffarsi nel medioevo. Sabato 15 e domenica 16 giugno tra le torri e la rocca andrà in scena il Palio, a ricordo della corsa indetta dai signori Tempesta, avogari del Vescovo di Treviso, documentata in ben due scritti risalenti al 1339 e al 1347.

La rievocazione storica vivrà il suo preambolo venerdì 14 con la cena in piazza di tutte le sette contrade e Gruppo Tempesta, prima di entrare nel vivo sabato 18, alle 18.30, con la cerimonia di apertura alla presenza di autorità e dell’artista Eugenio Bertin autore del drappo conteso domenica dagli atleti che parteciperanno alla classica corsa di circa 1.600 metri per le vie del centro storico.

Il programma degli eventi

«Durante il corteo storico, in programma domenica – spiega il presidente dell’associazione organizzatrice, Massimo Casotto – arriviamo ad avere quasi un migliaio di figuranti in costume, segno di quanto questo evento sia sentito dai noalesi. Il nostro obiettivo è quello di mantenere viva questa tradizione, facendola conoscere ai più giovani e ai ragazzini perché essa possa continuare anche in futuro». A tal proposito, domenica 16 giugno, dalle 9.45 alle 12, si replicherà la bella esperienza vissuta lo scorso anno, con il Palio dei bambini: un percorso didattico rivolto ai più piccoli di età compresa tra i 6 e i 13 anni e alle loro famiglie (ritrovo al punto info in piazza Castello). Conferma per gli altri eventi, come la cerimonia della Bala d’Oro, protagoniste le giovani 18enni noalesi, la disfida di musici e sbandieratori delle contrade in programma nella serata di sabato 15, prima dello spettacolo di fuoco. E poi il mercato medievale, che si potrà visitare sabato e domenica, assaporando alcune pietanze nelle storiche taverne al lume di candela.

Domenica alle 11.30 si terrà la messa con la benedizione del drappo dipinto da Eugenio Bertin, seguita nel pomeriggio (alle 17) dal corteo storico e dalla gara a staffetta uomo-donna che partirà da piazza Castello alle 19.15 e che assegnerà il Palio 2024. In serata, spettacoli di corte con musici, sbandieratori, giullari, falconieri, mangiafuoco, duellanti e teatranti prima dello spettacolo pirotecnico che, alle 22.30, sulla spianata della rocca concluderà la festa.