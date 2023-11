Palma Carducci cessa l'attività di medico di medicina generale

Il prossimo 18 novembre la dottoressa Palma Carducci cesserà l’attività di medico di medicina generale nel comune di Cavallino Treporti. Al fine di assicurare la continuità dell’assistenza medica, quindi senza interruzioni del servizio, la dottoressa Carducci verrà sostituita contestualmente dal dottor Edoardo De Palo fino alla nomina del medico titolare.

Gli assistiti di Palma Carducci riceveranno a breve una lettera che comunicherà la sostituzione e nessun’altra variazione, in quanto verranno assegnati direttamente al dottor De Palo che continuerà a svolgere attività nell’ambulatorio di Via Fausta 69/A. Qualora l’assistito voglia scegliere un altro medico disponibile nello stesso ambito territoriale, potrà farlo mediante le varie possibilità messe a disposizione dall’Ulss 4: da computer (non dispositivo mobile) collegandosi al sito www.sanitakmzerofascicolo.it dove nell’apposita sezione viene visualizzata la lista dei medici disponibili; inviando la richiesta del cambio medico tramite mail ad uno degli indirizzi di anagrafe sanitaria indicati nel sito dell’Ulss 4 nella sezione “Strutture-Distretto”; recandosi di persona agli sportelli di anagrafe sanitaria presenti nelle sedi distrettuali dell’Ulss 4 con prenotazione da effettuarsi tramite la piattaforma MyPrenota.