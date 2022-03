Una panchina europea a Venezia dedicata a David Sassoli

«Dedichiamo una panchina all’Europa e a Sassoli»: questa la proposta del consigliere comunale Paolo Ticozzi del Partito Democratico. Colorare una panchina con i colori della bandiera dell’Unione Europea e dedicarla a David Sassoli. «Ho presentato - continua il consigliere - una mozione al Consiglio comunale chiedendo di realizzare una panchina europea. In questi giorni tutti ci stiamo rendendo conto di quanto un’Unione Europea forte, coesa e solidale sia importante per la pace e per l’equilibrio internazionale».

Una panchina per sensibilizzare i giovani

Il progetto delle panchine europee di cui Ticozzi si è fatto promotore a Venezia è partito a Lecco nel 2021 e da quel momento ha iniziato a diffondersi capillarmente, si contano infatti panchine europee in molte città italiane tra cui Milano, Bergamo, Genova e Rimini. Il consigliere dem aggiunge: «Penso sarebbe bello dedicare la panchina europea a David Sassoli, presidente del parlamento europeo recentemente scomparso, un’importante figura istituzionale e umana riconosciuta da tutti che tanto si è spesa per l’Europa - aggiunge Ticozzi -. Mi piacerebbe che il Comune grazie anche al proprio sportello Europe-Direct organizzasse la dipintura di una panchina europea, magari anche più d'una, magari una per municipalità, coinvolgendo le scuole per avvicinare i più giovani ai valori dell'Europa e a sentirsene parte, tanto più che questo è l’anno europeo della gioventù».

L'Anno europeo della gioventù 2022

Il Parlamento ha confermato la decisione di organizzare in tutti i Paesi Ue attività e iniziative incentrate sui giovani e per i giovani durante il 2022. Si legge sul sito del Parlamento europeo, «l'Anno europeo della gioventù 2022 sarà incentrato sul ripristino di prospettive positive per i giovani europei che hanno subito conseguenze negative dall'impatto della pandemia di Covid. Designare il 2022 come un anno per i giovani significa intraprendere maggiori sforzi per includere le priorità dei giovani nei settori politici dell'Ue e a tutti i livelli del processo decisionale dell'Unione. I deputati hanno sostenuto questa decisione con 604 voti favorevoli, 25 contrari e 68 astensioni. Le attività dell'anno europeo della gioventù saranno organizzate da coordinatori nazionali in ogni Paese Ue, insieme alla Commissione europea e alle organizzazioni della società civile, e saranno supervisionate dal Parlamento europeo. È stato negoziato l'obbligo di coinvolgere i giovani e le organizzazioni giovanili, a livello nazionale e comunitario, nella fase di pianificazione delle attività.