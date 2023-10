Pane in Piazza 2023, 7.000 euro di ricavato in beneficenza ai disabili

Il ricavato di Pane in piazza 2023 è andato in beneficenza. 7000 euro ottenuti dalle vendite dei prodotti sfornati durante la manifestazione mestrina, svoltasi il 23 e 24 settembre scorsi in Piazza Ferretto, sono stati consegnati, come di consueto, alla sezione di Mestre dell’A.N.F.F.A.S., Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo, la onlus mestrina impegnata nel fornire sostegno, accoglienza e inserimento sociale a persone adulte con disabilità.

Il grande successo della manifestazione ha permesso di raccogliere ben 7.000 euro, che sono stati simbolicamente consegnati mercoledì pomeriggio, 11 ottobre, nella sede di Confcommercio Mestre, in viale Ancona. Presenti il presidente Massimo Gorghetto, a capo anche dell’Associazione Panificatori di Venezia e provincia e la presidente di A.N.F.F.A.S Mestre onlus Graziella Lazzari Peroni.

“Ormai da alcune edizioni abbiamo consolidato il rapporto con l’A.N.F.F.A.S. e siamo felici che il ricavato possa contribuire alla realizzazione dei loro progetti di inclusione - ha sottolineato il presidente Gorghetto -. I risultati, specie sotto il profilo della partecipazione, sono migliori dell’anno scorso, e penso soprattutto ai laboratori per bambini che sono stati un successo. Grazie a tutti i colleghi panificatori per aver partecipato, con la loro presenza e professionalità, agli studenti dell’istituto Berna, al Comune di Venezia e agli sponsor per il prezioso sostegno”.

“Da parte mia e di tutta A.N.F.F.A.S. non posso che ringraziare l’Associazione Panificatori di Venezia e Confcommercio Mestre per l’attenzione e il supporto che ci dedicano ogni anno - ha aggiunto la presidente Lazzari Peroni-. Ogni aiuto che ci viene dato è per noi davvero prezioso, sia sotto il profilo economico che personale grazie a chi dedica qualche ora del proprio tempo con il volontariato. Il ricavato di Pane in Piazza sarà interamente dedicato al progetto Dopo di noi che mira a far acquisire alle persone con disabilità, ma con un buon livello di autosufficienza, le competenze e l’esperienza per potersi staccare gradualmente dalla famiglia”.