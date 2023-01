A Mirano nuovi punti di parcheggio per le biciclette

Da qualche giorno sono disponibili nuovi punti di parcheggio per le biciclette in piazza Martiri a Mirano allo scopo di favorire l’accesso al centro cittadino in modo sostenibile.

Quindici portabiciclette in lamiera d’acciaio, identificabili dal disegno di una bici traforato al laser, sono stati installati tra il lato nord della piazza e via Bastia Entro, a lato del campanile. Il Comune, mettendo a disposizione degli spazi dedicati alle bici, intende incentivare l’uso di questi mezzi e anche il loro parcheggio in modo più ordinato. Questo intervento per promuovere la mobilità dolce si affianca ad altri, riguardanti viabilità, piste ciclabili e aree verdi, con l’obiettivo a lungo temine di migliorare la qualità della vita e far diventare Mirano una città a impatto zero. Nel centro, oltre all’installazione dei portabiciclette, è previsto un graduale rinnovo dell’arredo urbano che proseguirà con la sostituzione di alcuni portarifiuti.