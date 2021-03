Il porto proroga l'accordo con Vtp per l'utilizzo del parcheggio in Marittima

L'Autorità di sistema portuale ha prorogato fino al 31 dicembre di quest'anno l’accordo con Venezia Terminal Passeggeri (Vtp) per l'utilizzo del Park 5, in modo da agevolare la mobilità dei pendolari e degli operatori di servizi essenziali con l’uso del parcheggio a ridosso della Marittima, vicino alla fermata del People Mover. Al terminal 103 continuano le vaccinazioni delle forze dell’ordine e di altre categorie di dipendenti esposte al contatto con il pubblico. I pendolari e gli utenti del centro vaccinazioni avranno a disposizione 200 posti auto con tariffa ridotta pari a 4 euro al giorno (somma necessaria per il recupero dei costi vivi sostenuti dalla società concessionaria del terminal). Uno spazio che si aggiunge ad altri messi a disposizione da Vtp.

«Proseguiamo nell’impegno assunto durante la fase uno – commenta il commissario straordinario del Porto Cinzia Zincone - con l’obiettivo di contribuire ad alleggerire il trasporto pubblico locale. Abbiamo garantito e continueremo a garantire il nostro sostegno alla collettività per favorire una fruizione dell’hub vaccinale in tutta sicurezza e piena comodità, così come può aumentare la sicurezza dei pendolari che, per lavoro, devono raggiungere quotidianamente Venezia. Naturalmente auspichiamo che l’emergenza sanitaria abbia termine il prima possibile così da permettere al settore crocieristico, di fatto annullato dalla crisi in atto, di ripartire e rilanciarsi, nell’ottica di una piena compatibilità con Venezia e la laguna ispirandosi a necessari principi di sostenibilità ambientale, occupazionale ed economica». «In questo momento drammatico per tutti e ancor di più per chi come Venezia Terminal Passeggeri ha visto l’azzeramento del proprio lavoro, riteniamo fondamentale collaborare», ha commentato Galliano Di Marco, direttore Ggenerale di Vtp.