Boom di turisiti a Sottomarina, apre il park Boemia

A Sottomarina tutto esaurito per la presenza massiccia di turisti pendolari e stanziali attirati dalle spiagge attrezzate, dall'aria ricca di iodio e dalla tradizione gastronomica. L'Amministrazione Armelao ha deciso quindi di aprire, dopo averlo reso fruibile, il parco Boemia in prossimità del Lungomare Adriatico, all'altezza dell'incrocio con viale Ionio. Il park Boemia è già fruibile con ingresso e uscita da Viale Ionio.

Vi potranno parcheggiare fino a 150 auto, il pagamento avviene tramite i parchimetri posti all'interno del parco. Il costo sarà di 1,50 euro all'ora, tariffa giornaliera lunedì-venerdì: 5,00 euro; sabato e domenica: 6,00 euro. Sarà aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00. Dopo le 21.00 il parcheggio è libero. Il Sindaco di Chioggia Mauro Armelao:«Abbiamo completato la sistemazione prima del park Padova e ora del park Boemia che verrà gestito da Sst con prezzi uguali a quelli dei parcheggi della zona. Sono già in corso tra l'altro incontri per definire delle convenzioni con gli albergatori che così possono fornire il servizio di parcheggio ai loro clienti.

residenti se non addirittura problemi di ordine pubblico».