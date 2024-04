Mirano conferma i primi 20 minuti di sosta gratuita in centro

Mirano conferma i primi 20 minuti di parcheggio gratuiti in centro. A darne annuncio è Confcommercio, che spiega come l'obiettivo del proseguo dell'iniziativa sia rendere sempre più agevole la visita in città e facilitare l'accesso ai servizi e alle attività commerciali locali.

«Questa iniziativa conferma il nostro impegno continuo nel promuovere azioni e proposte in linea con le esigenze e le aspettative della nostra comunità - afferma Roberto Rossato, vice presidente e delegato di Confcommercio Mirano -. L'offerta dei 20 minuti di parcheggio gratuiti non solo facilita l'accesso alle attività commerciali locali, ma rafforza anche il nostro impegno nel garantire un ambiente accogliente per tutti coloro che scelgono di visitare Mirano. Auspichiamo che in futuro i 20 minuti possano diventare 30, per rendere ancora più conveniente la permanenza in centro». Una volta posteggiata l'auto, è sufficiente selezionare "Sosta breve gratuita" alla colonnina per il pagamento del parcheggio, inserire la targa e confermare.