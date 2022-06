A Spinea un parco di 22 mila metri quadri

«Un parco di 22 mila metri quadri con campo da basket, pista da skateboard, prato e giochi. Tutto questo grazie al privato che in cambio costruirà nella zona. Le aree di aggregazione per i giovani aumentano». L'annuncio arrivato sulla pagina Facebook "Vivere Spinea" ha trovato conferma nelle precisazioni del Comune. Si tratta di un progetto che arriva da un accordo tra pubblico e privato della precedente amministrazione e che è stato riconsiderato dalla giunta Vesnaver in modo da rendere la zona attraente e utilizzabile specie dai ragazzi che non trovano un ambito adeguato di aggregazione al parco Nuove Gemme.

Sono previste aree dedicate allo sport, una zona polivalente con campo da basket regolare, attrezzature fitness, una fontana e nuove piantumazioni per ampliare il verde cittadino. Ci sarà una nuova area cani e la pista ciclopedonale progettata in modo da permettere il transito dei mezzi di soccorso. I lavori sono iniziati circa 20 giorni fa e il nuovo progetto potrebbe essere consegnato alla città all'incirca fra un anno, quindi l'estate prossima. Questo parco sarà inoltre in continuità con quello di via Baseggio.