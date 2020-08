La Giunta intitola a Giuseppe Urbani de Gheltof il parchetto di via Manin a Mestre

La giunta comunale ha approvato la delibera con la quale si intitola un'area verde nel centro di Mestre a Giuseppe Urbani de Gheltof (1899 - 1982), artista nato a Venezia, sempre vissuto a Mestre, direttore della Scuola d’arte Napoleone Ticozzi di Mestre e che ha dedicato tutta la sua vita alla pittura e alla sua Città.

La vita

Tra gli anni Venti e Quaranta Giuseppe Urbani de Gheltof partecipò a diverse Biennali veneziane e, nell’arco della sua laboriosa vita, ha eseguito moltissime opere, lavorando su commissione per chiese, enti pubblici e privati. Nel 1950 fondò “L’istituendo Museo per Mestre e le Terre Circonvicine”. Nell’ultimo periodo della sua attività si dedicò ad una espressione artistica che lui chiamava frangibilitá, punto di arrivo di un percorso iniziato con l’astrattismo e le dissonanze. A lui verrà dedicata l’area verde di Mestre nelle vicinanze della chiesa di San Rocco in via Daniele Manin.